تعرف على إجراءات محافظة البحر الأحمر لمواجهة جشع التجار وغلاء الاسعار.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

فور الإعلان عن وجود فيروس كورونا فى مصر وبدأت الحالات فى الظهور، أصدرت الدولة إجراءتها وطالبت المواطنين بالبقاء فى المنازل، بدأ المواطنون فى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، مما أتاح فرصة لجشع بعض التجار فى رفع الاسعار.. محافظة البحر الأحمر حاربت ارتفاع الأسعار بعدة طرق تعرف عليها في النقاط التالية:

1- وجه اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر مديرية التموين بشن حملات متكررة لمراقبة الأسعار.

2- وجه الادارت المختصة بالمحافظة بعمل توعية بيئية حول الوقاية من فيروس كورونا وعدم التكالب على المنتجات الغذائية.

3- أصدر تعليماته لرؤساء المدن بالتواجد الدائم داخل الاسواق للتأكد من توافر السلع وتخفيض الأسعار.

4- توجيه رؤساء المدن بعمل شوادر بيع خضروات وفاكهة باسعار مخفضة للمواطنين

5- دفع سيارات متنقلة من مجالس المدن لبيع المواد الغذائية باسعاز مخفضة

6- التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للدفع بمواد غذائية باسعار مخفضة فى مدن محافظة البحر الأحمر

7- قيام الثروة السمكية بطرح اسماك فى اسواق المدن المختلفة باسعار مخفضة

وقررت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، على إقامة شادر خضار وفاكهة بشارع الاستاد أمام مسجد السلام بمنطقة مجلس المدينه، لتخفيف العبء على الأهالى للبيع بإسعار مخفضة.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا، أن ذلك فى إطار تنفذ توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتخفيف الاعباء على كاهل المواطنين، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن الشادر على مساحة 12 مترا طول فى 3 مترا عرض، ومنفذ بمنطقة سفاجا البلد، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لبيع الفاكهة والخضراوات والسلع التموينية بأسعار مخفضة.

وتابعت أنه فى إطار استكمالا مبادرة "هنساعد بعض" تم توفير عدد من المتطوعين من شباب الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية بالتعاون مع إلادارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، للعمل على تنظيم تواجد المواطنين أثناء الحصول على السلع، مشددة على توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين، مؤكدة عدم وجود عجز فى أى سلع سواء غذائية.

وأوضحت أنه يتم متابعة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والجهات ذات الصلة بجانب سيارات المواد الغذائية المتنقلة.



























