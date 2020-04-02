تسجيل بيانات 333 من العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات كورونا ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،تسجيل بيانات 333 مواطنا، إتصلوا على الرقم الذي خصصته مديرية القوى العاملة،لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، المتأثرة من تداعيات قرارات الحكومة الأخيرة بغلق بعض الأنشطة التجارية والحرفية،ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا،للاستفادة من سبل الدعم التي ستوفرها الحكومة.
وأشار محافظ بني سويف،فى بيان له اليوم،إلى تخصيص رقم تليفون أرضى 2126615، كآلية إضافية للتسجيل،وذلك بهدف التيسيرعلى المواطنين ،خاصة الذين ليست لديهم فرصة التسجيل عبر الموقع الإليكترونى لوزارة القوى العاملة،منوها عن متابعته المستمرة مع مسؤولى القوى العاملة لهذا الملف الهام،وذلك فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة في تخفيف الأعباء عن الفئات التي تأثرت من تداعيات الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمجابهة العدوى بالفيروس واير ها العمالة غير المنتظمة من خلال منحهم 500جنيها منحة إستثنائية ترسل لهم على مكاتب البريد .
من جانبه أوضح محمد طلعت مدير عام القوى العاملة أن المديرية تلقت اتصالات تليفوني من 81 مواطنا من العمالة غير المنتظمة لتسجيل بياناتهم
،بالإضافة إلى 252 اتصال تم تلقيها على مدار أيام "الاثنين والثلاثاء والأربعاء"على الرقم الذي وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتخصيصه بديوان المديرية، لافتا أن المديرية تتلقى يوميا اتصالات العمالة غير المنتظمة بداية من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا،من خلال الموظفين المختصين وتسجيل البيانات التي تشمل "الاسم،الرقم القومي" ، لارسالها على موقع الوزارة،وذلك بهدف التخفيف على المواطنين من مشقة الانتقال والسفر لمقر المديرية،فضلا عن منع التزاحم أو التكدسات الذي يمكن أن تترتب على توافد المواطنين من مراكز المحافظة الإدارية السبع، على المديرية لتسجيل بياناتهم.
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