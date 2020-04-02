تسجيل بيانات 333 من العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات كورونا ببنى سويف

وأشار محافظ بني سويف،فى بيان له اليوم،إلى تخصيص رقم تليفون أرضى 2126615، كآلية إضافية للتسجيل،وذلك بهدف التيسيرعلى المواطنين ،خاصة الذين ليست لديهم فرصة التسجيل عبر الموقع الإليكترونى لوزارة القوى العاملة،منوها عن متابعته المستمرة مع مسؤولى القوى العاملة لهذا الملف الهام،وذلك فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة في تخفيف الأعباء عن الفئات التي تأثرت من تداعيات الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمجابهة العدوى بالفيروس واير ها العمالة غير المنتظمة من خلال منحهم 500جنيها منحة إستثنائية ترسل لهم على مكاتب البريد .

من جانبه أوضح محمد طلعت مدير عام القوى العاملة أن المديرية تلقت اتصالات تليفوني من 81 مواطنا من العمالة غير المنتظمة لتسجيل بياناتهم