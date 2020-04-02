وقال ترامب عن وقف الرحلات الجوية الداخلية، التي تقلصت بالفعل إلى حد كبير جراء تراجع الطلب "ننظر إلى الأمر برمته".. مضيفا أنه ليس مستعدا لإصدار أمر بالبقاء في المنزل، قائلا إن هذا القرار ليس ضروريا في بعض الولايات.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا القرار لا يتمتع بالمرونة إذ أن هنالك بعض الولايات والمناطق التي لا تعاني من مشكلة كبيرة، مستشهدا بالأوضاع في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي وولاية ألاسكا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن شركات الطيران ومسؤولي الصناعة وحتى خبراء الصحة، قولهم إن الرحلات الجوية هي خدمة أساسية للأشخاص والبضائع ويجب أن تستمر حتى خلال الأزمة.

وتكافح الولايات المتحدة لاحتواء الوباء الفتاك الذي ذكرت مصادر أمريكية أنه قد يحصد أرواح ما لا يقل عن 100 ألف شخص.