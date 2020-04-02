قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يبحث خطة لوقف الرحلات الجوية الداخلية إلى أكثر الأماكن تضررا بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة، ونقلت صحيفة (يو.إس.آية توداى) الأمريكية اليوم الخميس، عن ترامب خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، قوله "نحن بالتأكيد ننظر في ذلك ولكن بمجرد اتخاذ هذه الخطوة، فنحن في واقع الأمر نفرض قيودا على صناعة مطلوبة بشدة".
وقال ترامب عن وقف الرحلات الجوية الداخلية، التي تقلصت بالفعل إلى حد كبير جراء تراجع الطلب "ننظر إلى الأمر برمته".. مضيفا أنه ليس مستعدا لإصدار أمر بالبقاء في المنزل، قائلا إن هذا القرار ليس ضروريا في بعض الولايات.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا القرار لا يتمتع بالمرونة إذ أن هنالك بعض الولايات والمناطق التي لا تعاني من مشكلة كبيرة، مستشهدا بالأوضاع في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي وولاية ألاسكا.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن شركات الطيران ومسؤولي الصناعة وحتى خبراء الصحة، قولهم إن الرحلات الجوية هي خدمة أساسية للأشخاص والبضائع ويجب أن تستمر حتى خلال الأزمة.
وتكافح الولايات المتحدة لاحتواء الوباء الفتاك الذي ذكرت مصادر أمريكية أنه قد يحصد أرواح ما لا يقل عن 100 ألف شخص.
وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قال إن خلية الأزمة بالبيت الأبيض، والمسئولة عن ملف فيروس كورونا، وجهت بإرسال سفن عسكرية طبية جديدة لمواجهة الوباء، مشيرًا إلى أن سفينتين طبيتين توجهتا منذ قليل إلى مدينة لوس أنجلوس.
وأضاف ترامب: "سفينتان طبيتان توجهتا إلى لوس أنجلوس ونعتزم إرسال سفينتين جديدتين لمواجهة كورونا"، وتابع: "إنتاج أجهزة التنفس الصناعى معقد ومكلف ولكننا سنواصل إمداد المستشفيات بها".
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