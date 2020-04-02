اليوم السابع
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ترامب يبحث مستقبل صناعة النفط مع الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى

الخميس، 02 أبريل 2020 05:23 م
ترامب يبحث مستقبل صناعة النفط مع الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى ترامب
ريهام عبد الله

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه تحدث مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، حول صناعة الغاز والنفط، وأكد ترامب أن ولى عهد السعودية أكد له أنه أجرى اتصال بالرئيس فلاديمير بوتين بخصوص خفض الإنتاج.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" تحدثت للتو إلى صديقي محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، والذي تحدث مع الرئيس الروسي بوتين، وأتوقع وآمل أن يخفضوا ما يقرب من 10 مليون برميل، وربما أكثر من ذلك، إذا حدث ذلك، سيكون رائع لصناعة النفط والغاز!".

ترامب
ترامب

 

وفى سياق آخر كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد هاجم تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكى بضراوة، ووصفه بـ"الباكى"، وأوضح وجود رجل عسكرى مسئول عن توزيع البضائع والسلع فى نيويورك، مؤكدا أن نيويورك حصلت على بضائع واسلع واهتمام أكثر بكثير من أى ولاية أخرى.

وقال ترامب فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"من فضلكم، ليشرح أحدكم، لتشاك شومر "الباكى"، أنه لدينا رجل عسكري مسؤول عن توزيع البضائع، أدميرال موهوب للغاية، بل في الواقع، لقد حصلت نيويورك على أكثر بكثير من أي ولاية أخرى، بما في ذلك المستشفيات وسفينة تم تحويلها لمستشفى، ولكن بغض النظر عن أي شيء، فهو دائما ما يشكو ويتذمر".

وتابع ترامب :"لا يهم إذا كنت قدمت عشر مرات أكثر مما هو مطلوب، فلن يكون جيدًا بما فيه الكفاية، فعلى عكس الولايات الأخرى، لسوء الحظ، بدأت نيويورك بداية متأخرة، كان يجب أن تضغط بقوة أكبر وتوقف عن الشكوى واكتشف أين تذهب كل هذه الإمدادات، كومو "حاكم نيويورك" يعمل بجد!".

وفى سياق آخر  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تعلنها الصين بدت "مخففة بعض الشيء" في حين قال مستشاره للأمن القومي إن واشنطن ليس لديها وسيلة للتأكد من دقة البيانات التي توردها بكين.

وجاءت التصريحات بعد أن أثار عضو جمهوري بارز بالكونجرس الشكوك حول البيانات التي توردها الصين وذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن تقريرا سريا للمخابرات الأمريكية خلص إلى أن بكين أعلنت بيانات أقل عن الإصابات والوفيات مما شهدته فعلا.

وبدأ تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين في أواخر 2019 لكن بكين أعلنت عدد حالات إصابة ووفاة أقل من الولايات المتحدة التي تشهد الآن أكبر تفش في العالم.

وقال ترامب في إفادة يومية لفريق عمل مكافحة فيروس كورونا إنه لم يتلق تقريرا من المخابرات عن بيانات الصين لكنه أضاف "الأعداد تبدو مخففة بعض الشيء... بالمقارنة بما شهدناه وما نعلنه".

وأضاف ترامب أنه بحث كيف تعاملت الصين مع فيروس كورونا في اتصال هاتفي مع الرئيس شي جين بينج "لكن ليس البيانات بالتحديد".

وقال ترامب، الذي خفف من حده انتقاداته للصين بسبب فيروس كورونا منذ الاتصال، إن العلاقات الأمريكية مع الصين "جيدة للغاية" وإن الجانبين يريدان الحفاظ على اتفاق تجاري أبرم في وقت سابق هذا العام.

 


ترامب

محمد بن سلمان

ولى العهد السعودى

بوتين

النفط

انتاج النفط

دونالد ترامب

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