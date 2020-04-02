تحذيرات كورونا تحمل "فيروس إلكترونى".. وكالة أمريكية تطلق تحذيرا خاصا

كتبت: نهال طارق

قالت شبكة CNBC إنها حصلت على تنبيه من وكالة الخدمة السرية الأمريكية ورد فيه "أثناء تفشي أزمة وباء كورونا، أرسلت العديد من الشركات والمؤسسات رسائل بريد إلكترونية تحتوي على تحديثات COVID-19 لعملائها لإعلامهم بآخر التطورات ومع تزايد انتشار هذه الأنواع من الرسائل بدأ المجرمون في استخدامها لمصلحتهم".

وقالت الوكالة في التنبيه إنها تحقق في عدد من مرفقات البريد الإلكتروني للمهاجمين التي تسمح لهم بتثبيت برامج عن بعد على أجهزة الكمبيوتر من أجل الحصول على بيانات اعتماد محتملة أو تثبيت برامج تسجيل المفاتيح أو قفل النظام بغرض طلب الفدية، موضحين أن مرفق البريد الإلكتروني عادة ما يكون ملف Microsoft Office أو WordPad.

وفي نفس السياق حذرت الوكالة إن نسخة أخرى من هذا الهجوم هي رسالة بريد إلكتروني يفترض أنها من وزارة الصحة الأمريكية تستهدف شركات الموردين عن طريق طلب توفير أي معدات واقية طبية من قائمة الأسعار.

تعتبر هذه الهجمات هي الأحدث في سلسلة من عمليات الاحتيال المتعلقة بأزمة كورونا، فعلى سبيل المثال قال الباحثين الذين يراقبون دفاعات الشركات على الإنترنت أنهم كشفوا عن هجمات تصيد احتيالي تبدأ برسالة نصية يفترض أنها تتعلق بأخبار COVID-19 أو تحديثات حكومية أو منتجات وخدمات تتعلق بالصحة.

وأضاف الباحثون أن المجرمين يكتسبون الثقة من خلال التظاهر بأنهم شركة تأمين أو بنك أو علامة تجارية موثوق بها ، على أمل أن يفتح الأشخاص المستهدفين الروابط التي يرسلونها.

وقالت Menlo Security ، وهي شركة للأمن السيبراني إن الهجوم الأخير على مئات الشركات سرق أوراق اعتماد تسجيل الدخول عن طريق التظاهر بأنه بريد إلكتروني من إدارة الشركات ينقل معلومات COVID-19 الهامة.

وجدت Menlo Security أنه بين 25 فبراير و 25 مارس ، كان هناك زيادة 32 مرة في عدد الهجمات اليومية الناجحة بما في ذلك زيادة في 11 مارس وهو اليوم الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن COVID-19 وباء.