اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تحذيرات كورونا تحمل "فيروس إلكترونى".. وكالة أمريكية تطلق تحذيرا خاصا

الخميس، 02 أبريل 2020 11:41 م
تحذيرات كورونا تحمل "فيروس إلكترونى".. وكالة أمريكية تطلق تحذيرا خاصا هاكرز
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة CNBC إنها حصلت على تنبيه من وكالة الخدمة السرية الأمريكية ورد فيه "أثناء تفشي أزمة وباء كورونا، أرسلت العديد من الشركات والمؤسسات رسائل بريد إلكترونية تحتوي على تحديثات COVID-19 لعملائها لإعلامهم بآخر التطورات ومع تزايد انتشار هذه الأنواع من الرسائل بدأ المجرمون في استخدامها لمصلحتهم".

 

وقالت الوكالة في التنبيه إنها تحقق في عدد من مرفقات البريد الإلكتروني للمهاجمين التي تسمح لهم بتثبيت برامج عن بعد على أجهزة الكمبيوتر من أجل الحصول على بيانات اعتماد محتملة أو تثبيت برامج تسجيل المفاتيح أو قفل النظام بغرض طلب الفدية، موضحين أن مرفق البريد الإلكتروني عادة ما يكون ملف Microsoft Office أو WordPad.

 

وفي نفس السياق حذرت الوكالة  إن نسخة أخرى من هذا الهجوم هي رسالة بريد إلكتروني يفترض أنها من وزارة الصحة الأمريكية تستهدف شركات الموردين عن طريق طلب توفير أي معدات واقية طبية من قائمة الأسعار.

تعتبر هذه الهجمات هي الأحدث في سلسلة من عمليات الاحتيال المتعلقة بأزمة كورونا، فعلى سبيل المثال قال الباحثين الذين يراقبون دفاعات الشركات على الإنترنت أنهم كشفوا عن هجمات تصيد احتيالي تبدأ برسالة نصية يفترض أنها تتعلق بأخبار COVID-19 أو تحديثات حكومية أو منتجات وخدمات تتعلق بالصحة.

 

وأضاف الباحثون أن المجرمين يكتسبون الثقة من خلال التظاهر بأنهم شركة تأمين أو بنك أو علامة تجارية موثوق بها ، على أمل أن يفتح الأشخاص المستهدفين الروابط التي يرسلونها.

 

وقالت Menlo Security ، وهي شركة للأمن السيبراني إن الهجوم الأخير على مئات الشركات سرق أوراق اعتماد تسجيل الدخول عن طريق التظاهر بأنه بريد إلكتروني من إدارة الشركات ينقل معلومات COVID-19 الهامة.

 

وجدت Menlo Security أنه بين 25 فبراير و 25 مارس ، كان هناك زيادة 32 مرة في عدد الهجمات اليومية الناجحة بما في ذلك زيادة في 11 مارس  وهو اليوم الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن COVID-19 وباء.


الولايات المتحدة

الخدمة السرية

وباء كورونا

منظمة الصحة العالمية

كورونا

بريد الكترونى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ الإسكندرية: مفيش كورنيش من بكرة.. وسنتعامل مع أى تجمعات بحسم

محافظ الإسكندرية: مفيش كورنيش من بكرة.. وسنتعامل مع أى تجمعات بحسم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة

أول حالة وفاة بكورونا فى البنوك.. البنك العقارى ينعى موظفه ويعلن إجراء هام

أول حالة وفاة بكورونا فى البنوك.. البنك العقارى ينعى موظفه ويعلن إجراء هام

ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة