اليوم السابع
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تأجيل سداد أقساط مقترضي "مشروعك" ببني سويف ضمن إجراءات الحد من تداعيات كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 03:42 م
تأجيل سداد أقساط مقترضي "مشروعك" ببني سويف ضمن إجراءات الحد من تداعيات كورونا الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بني سويف أيمن لطفي

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قال الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر، دون فرض أية عوائد وعمولات تأخير على التأجيل وذلك وفقا لإجراءات البنك المركزي ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح محافظ بني سويف في تصريحات له اليوم الخميس، أنه تلقى  خطابا من وزارة التنمية المحلية، يفيد تنفيد البنك المركزي حزمة من الإجراءات الإحترازية والتي تمثلت في تأجيل الإستحقاقات الإئتمانية "جميع المبالغ المستحقة للدفع لكافة التسهيلات الإئتمانية" وترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، لافتا أن ذلك يتيح لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة "مشروعك"تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر دون فرض أية عوائد وعمولات تأخير على التأجيل. 

وأشار محافظ بني سويف إلى أن هذه الاجراءات تأتي في اطار جهود الدولة المتواصلة للحد من الأثار السلبية المترتبة على تداعيات فيروس كورونا ، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، و العمالة غير المتظمة ، وأيضا أصحاب المشروعات المتوسطة والضغيرة ومتناهية الصغر. 

وأكد محافظ بني سويف علي الإعلان عن الإجراءات التنفيذية للبنوك المشتركة في مبادرة مشروعك فور صدورها،موجها نهى محمد مدير ميادرة مشروعك بديوان المحافظة بتوجيه مديري مقرات مشروعك على مستوى مراكز ومدن المحافظة بسرعة إعلام  وإطلاع المستفيدين من مبادرة "مشروعك"بتلك الإجراءات والتيسيرات، التي تأتي في إطار دعم الدولة ومساندة جميع القطاعات الاقتصادية وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتجاوز الآثار والتداعيات المترتبة علي أزمة فيروس كورونا. 

يذكر أن مبادرة "  مشروعك"أطلقتها وزارة التنمية المحلية ويشارك في تنفيذها عدد من البنوك  الوطنية وهي "بنك مصر،البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة ،البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية"، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين"غير الموظفين"، وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال تلك البنوك.

 


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