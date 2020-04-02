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بلجيكا تعتزم تكثيف اختبارات كورونا فى دور المسنين بداية الأسبوع المقبل

الخميس، 02 أبريل 2020 11:24 ص
بلجيكا تعتزم تكثيف اختبارات كورونا فى دور المسنين بداية الأسبوع المقبل مواجهات كورونا
كتب: أحمد علوى

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قال فيليب دو باكر رئيس فرق الاختبارات الخاصة بكورونا في بلجيكا ، أنه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم عمل اختبارات على كبار السن في دور المسنين وخاصة على من تظهر عليهم اعراض او يشتبه بهم، على ان تكون الاختبارات مكثفة في محاولة لاحتواء أي حالات جديدة وخاصة ان تلك الفئة العمرية هي صاحبة اكبر نسب وفاة نتيجة الفيروس المستجد " كوفيد-19".

وأشار المسئول الفرنسي،  غلى انه من المقرر إجراء أكثر من 20 ألف اختبار في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعدما كشفت تقارير حديثة تأثر أكثر من ثلث إجمالي سكان دور رعاية المسنين في بروكسل بالفيروس التاجي ، في حين يطلب من 146 دار رعاية في الإقليم إبلاغ السلطات بأي حالات مشتبه بها بين الموظفين أو المقيمين.

ووفقاً لأحدث الإحصائيات، فقد أبلغ 53 دار رعاية عن حالة واحدة مشتبه فيها على الأقل مصابة بالفيروس ، كما ذكرت سابقاً.

وقال ميجيل لاردينوي ، العضو بمجلس وزراء بروكسل، إن "42 مسن ثبتت إصابتهم ويشتبه في إصابة 218 آخرين" ، مضيفاً أن حوالي نصفهم تم نقلهم إلى المستشفى.

كما حذر الاتحاد المهني لدور المسنين الشهر الماضي ، من "قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة"، داعياً إلى إجراء اختبارات للموظفين على وجه السرعة.

وفي الوقت نفسه ، تم زيادة القدرة على إجراء الاختبارات إلى أكثر من 4000 في اليوم.

ويضيف مجلس الوزراء أن هذا الرقم سيرتفع بشكل حاد في الأيام المقبلة ، والهدف الحالي هو الوصول في النهاية إلى 10000 إختبار يوميًا.

ومن جانبها قالت خدمات الصحة العامة FPS في بلجيكا، ان البلاد سجلت 828 حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) منذ بدء تفشي الوباء.

وقال عالم الفيروسات ستيفن فان جوشت ، "93% من هؤلاء الأشخاص تجاوزوا الــ 65 عامًا".

ووفقاً لـ إيف ستيفنز المتحدث بإسم مركز الأزمات، "إن عدد الوفيات يتزايد باستمرار"، وقال إيف ستيفنز ،إن عدد الموتى مرتفع".

وأضاف: "نود أن نعرب عن دعمنا ، وندرك أن العائلات والأصدقاء المتضررين سيتعين عليهم أن يودعوهم ويحزنوا في ظروف صعبة للغاية".

وسجلت بلجيكا عدد وفيات بإجمالى 13964 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا .

 

 

 


كورونا

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كورونا في بلجيكا

دور المسنين في بلجيكا

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