بلجيكا تسجيل 183 حالة وفاة جديدة وإجمالي الضحايا يرتفع إلى 1111

أعلنت الصحة البلجيكية الخميس، حسب ما نقلته العربية الاخبارية، منذ قليل، بتسجيل 183 حالة وفاة جديدة في بلجيكا ما يرفع الإجمالي إلى 1111.

وفى وقت سابق، سجلت وزارة الصحة البلجيكية 82 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة ل، وفى وقت سابق أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية تسجيل 1702 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 10836 حالة.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ31 ألف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من 678 ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 146319 شخصا فى جميع أنحاء العالم إلى الآن.