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انتقادات لتقرير رسمى عن عمالة الأطفال بتركيا: غير دقيق لأنه يتجاهل الأطفال السوريين

الخميس، 02 أبريل 2020 02:18 م
انتقادات لتقرير رسمى عن عمالة الأطفال بتركيا: غير دقيق لأنه يتجاهل الأطفال السوريين أردوغان
كتب: أحمد جمعة

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قال متطوع في معهد فيشيك للأطفال العاملين، والمحامي فيرات تشيك، سكرتير مركز حقوق الأطفال في نقابة المحامين التركية إن هيئة الإحصاء التركية نشرت تقرير غير واقعى حول عمالة الأطفال لأنه لا يغطي الأطفال السوريين.

 

أكد نيل ديرتلي، وهو متطوع في معهد فيشيك للأطفال العاملين، والمحامي فيرات تشيك، سكرتير مركز حقوق الأطفال في نقابة المحامين التركية، لا يتسم "مسح عمل الأطفال" الذي أعدته هيئة الإحصاء التركية بالدقة لأنه لا يتضمن الأطفال السوريين العاملين في تركيا. 

 

حسب الخبراء تلقت تركيا عدد كبير من المهاجرين السوريين. ربما يكون هناك مئات الآلاف من الأطفال بينهم. وأضافوا: "نحن نعلم أن جزء كبير من هؤلاء الأطفال يعملون في قطاعات الصناعة والمنسوجات والمجالات الزراعية وفي قطاع الخدمات. وقد استبعد المسح هؤلاء الأطفال ". 

 

نشرت هيئة الإحصاء التركية، للمرة الأولى منذ 7 سنوات، تقريرها عن عمالة الأطفال في المجتمع التركي. أوضح التقرير أن تعداد الأطفال العاملين في سن بين 5-17 عاما بلغ 720 ألف طفل، بنسبة بلغت نحو 4.4% من القوى العاملة.

 





 

 


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