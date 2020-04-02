وضع مسئولون في وزارة الصحة اليونانية مخيم ريتسونا للاجئين شمال شرق العاصمة أثينا قيد الحجر الصحي بعدما ثبتت إصابة 20 شخصًا من سكان المخيم بفيروس كورنا المستجد.



وقال المسئولون، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، إن ال20 شخصًا المصابين هم ضمن 63 شخصًا آخر من سكان مخيم ريتسونا الذين خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا فور التأكد من إصابة سيدة بالفيروس بعد الولادة في إحدى مستشفيات أثينا مطلع الأسبوع الجاري.



وأفادت تقارير نقلتها الصحيفة بأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا لم تظهر على أي من المصابين، وسيخضع عدد من سكان المخيم البالغ عددهم 2500 شخص للاختبار خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيُمنع دخول أو خروج أي شخص من المخيم طوال الأسبوعين المقبلين بموجب قواعد الحجر الصحي.