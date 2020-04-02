الهلال الأحمر بشمال سيناء يدفع بـ25 متطوعا لتنظيم صرف المعاشات.. صور

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها ، أنه يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عمليات صرف المعاشات للمستحقين علي مستوى المحافظة شمال سيناء..مؤكدًا علي أن عملية الصرف تتم بدون أي تكدس وزحام من المواطنين، حيث يتم الصرف وفقًا للجدول الزمني المعد سلفًا.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، على اتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات للمنتفعين بالتنسيق مع منطقة بريد شمال سيناء، من بينها تطهير وتعقيم مكاتب البريد قبل عمليات الصرف، وتوزيع الكمامات والجوانتيات علي الموظفين بالبريد ، وتجهيز عدد من المدارس ومراكز الشباب لصرف المعاشات في المناطق ذات الكثافة العددية.

ووجه المحافظ فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء بتنظيم عمليات صرف المعاشات بمكاتب البريد والمنافذ الإضافية للصرف من خلال تنظيم المواطنين وعدم السماح بوقوف أكثر من مواطن أمام شباك الصرف، بجانب تخصيص مقاعد لجلوس المواطنين لمنع التكدس والزحام خارج مكاتب البريد.

وأكد المحافظ علي قيام هيئة البريد بوضع جدول زمني لصرف المعاشات لمنع الزحام والتكدس، حيث يتم الصرف للمستحقين لمعاش أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافين لـ 1، 2 ، 4 أبريل، ومن ألف حتي ألفين، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين لـ5، و6 ، 7 أبريل، وأكثر من ألفين يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 8، و9 أبريل ، ويوم الأحد الموافق 12 أبريل لمن لم يصرف في الموعد المحدد، حيث أن سيستم الصرف سيعمل طبقا للمواعيد المحددة.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد..مشيرًا إلي أن محافظة شمال سيناء خالية تمامًا من الفيروس.



الدفع بمتطوعين لتنظيم صرف المعاشات (1)



الدفع بمتطوعين لتنظيم صرف المعاشات (2)



الدفع بمتطوعين لتنظيم صرف المعاشات (3)