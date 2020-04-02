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المستشفيات الجامعية تفتح باب التبرع على حساب 111111 لتحسين الرعاية الصحية

الخميس، 02 أبريل 2020 03:08 م
المستشفيات الجامعية تفتح باب التبرع على حساب 111111 لتحسين الرعاية الصحية المستشفيات الجامعية تفتح باب التبرع
كتب محمد صبحى

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خصصت وزارة التعليم العالى حساب رقم 111111 لصالح التبرع لتحسين الرعاية الصحية المقدمة لملايين المواطنين.
 
وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن  المستشفيات الجامعية إلى تكاتف الجميع ومساعدتها من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، ولشراء أجهزة ومستلزمات طبية جديدة، بجانب زيادة القدرات الاستيعابية لهذه المستشفيات.
 
وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أنه ، تم  فتح حساب تبرعات باسم ( المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية) وننتظر تبرعاتكم وصدقاتكم وزكاتكم لهذا العام.
كيفية التبرع:-
● عملاء البنك الأهلي المصري من خلال:-
1- فروع البنك الأهلي المصري.
2- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM).
3- الأهلي نت (Ahly Net).
● عملاء البنوك الآخرى من خلال:
1- فروع البنك الأهلي المصري.
2- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM)
3- موبايل أو إنترنت بانكينج للبنك التابع له (Mobile or Internet Banking).
- البيانات المطلوبة:-
☆ اسم البنك: البنك الأهلي المصري.
☆ اسم الحساب: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
☆ رقم الحساب: 111111
☆ اسم الفرع: يتم اختيار أي فرع أو كتابة (001).
☆ عنوان الفرع: يتم اختيار أي عنوان أو كتابة (البنك الأهلي - كورنيش النيل).
☆ سويفت كود: NBEGEGCXXXX
☆ سبب التحويل: تبرع.
 
 
 
أطلقت وزارة التعليم العالى  البحث العلمى حملة قومية ، نادت خلالها بتوحيه المواطنين لتخصيص الزكاة لصالح المستشفيات الجامعية بهدف تعزيز الخدمات التى تقدمها المستشفيات للمواطنين .
 
 
وقالت وزارة التعليم العالى ، " زكاتك و صدقتك هتكون لمين السنه دي؟ كل واحد فينا بيسأل نفسه في الظروف دي إزاي اقدر اساعد؟ واحنا بنقولك أن كل شئ ممكن يتعوض إلا الصحة،  خالي زكاتك وصدقتك السنه دى  للمستشفيات الجامعية.
 
واوضحت وزارة التعليم العالى أن هناك 113 مستشفي جامعى على  مستوى الجمهورية فيهم: 35 الف سرير يقدموا الخدمة إلى  21 مليون سنويا.
 
 
وذكرت وزارة التعليم العالى ،  طيب خليني أطمنك فلوسك رايحه فين بشويه أرقام سنويا:  3 مليون حاله طوارئ بيتم استقبالها  ، 1.5 مليون عمليه جراحيه بيتم عملها  ، وعلاج 70  الف مريض سرطان ،  وإجراء 60 الف عمليه قلب  ، و30  الف جراحه عيون ، و11 الف جراحه مخ وأعصاب ، و 7000 جراحه عظام ، و 1000 عمليه زراعه قوقعه سمعيه ، و 500 عملية زراعة كبد وكلى
 
 
 واوضحت وزارة التعليم العالى ، أن كل الأرقام المذكورة وأكثر تكلف  الدولة بتصرف مبلغ كبير جدا علي المستشفيات الجامعية ولكن محتاجين مساعدتك معانا كى  نستطيع تقديم خدمه أفضل ولعدد أكبر ومن أجل ذلك   تم إنشاء  حساب تبرعات باسم المستشفيات الجامعية كلها نتمكن من خلاله تطوير  المستشفيات ورفع القدرة الإستيعابيه وشراء أجهزه وأدوية ومستلزمات نحتاجهل بشكل كبير فى الفترة الحالية .
 
 
واستطردت وزارة التعليم العالى ، هنساعدك تتبرع وتحط زكاتك وصدقتك في المكان اللي يستحقها بس أنت خد القرار!
 
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