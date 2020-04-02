اليوم السابع
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المتحف المصرى يبث محاضرة عبر فيس بوك عن البحث العلمى فى علوم الآثار الأربعاء المقبل

الخميس، 02 أبريل 2020 02:49 م
المتحف المصرى يبث محاضرة عبر فيس بوك عن البحث العلمى فى علوم الآثار الأربعاء المقبل المتحف المصرى بالتحرير
كتبت آمال رسلان

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ينظم المتحف يوم الأربعاء الموافق 8 إبريل 2020 محاضرة من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان: منهجيات البحث العلمى فى علوم الآثار (الإشكالية والسؤال البحثي)، بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.
 
وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن المحاضرة يلقيها إسلام عزت باحث علوم المواد القديمة قسم الاركيومترى بالمعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية، وهى تتناول مسار العملية البحثية وفق المدرسة الفرانكفونية للبحوث والدراسات؛ ذلك المسار يصل بالباحث لتحديد المنهجيات والوسائل المناسبة لجمع المعلومة، وتحليل البيانات واختيار المنهج الكمى والكيفى للتحليل.
 
كما تتناول المحاضرة التتابع التاريخى لتلك المنهجيات فى علوم الآثار المصرية، والآثار الإسلامية، وترميم الآثار وعلوم المواد من خلال رؤى كارل بوبر، بوسينيه، بريستد، وجاردنر فضلا عن المدرسة الكندية الحديثة لـ Fortin and Gagnon التى تتناسب مع البحوث الحديثة فى علم المتاحف وإدارة المواقع الأثرية.
 
ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصه بالمتحف المصرى بالتحرير على شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك فى تمام الساعه 6 مساء.

وتأتى هذه المحاضرة فى إطار سلسلة المحاضرات التى ينظمها المجلس الأعلى للآثار فى العديد من المتاحف الأثرية من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.


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البحث العلمى

علوم الآثار

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