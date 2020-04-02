اليوم السابع
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القوى العاملة: التفتيش على 638 مصنعا و14 شركة منحت العاملين إجازة مدفوعة الأجر

الخميس، 02 أبريل 2020 11:50 ص
القوى العاملة: التفتيش على 638 مصنعا و14 شركة منحت العاملين إجازة مدفوعة الأجر الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالمصانع
كتب محمود راغب

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يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة  وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظياً الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات  عن أنه تم التفتيش ومتابعة 638 مصنعا وشركة ومنشأه علي الإجراءات الاحترازية  علي مستوي المحافظات خلال الأيام الثلاث الماضية، حيث قامت الشرقية بالتفتيش علي 95 منشأة ، والجيزة  59 منشأة ، والبحيرة 56 منشأة، ودمياط 46 منشأة، وسوهاج 41 منشأة ، والإسكندرية والقليوبية 32 منشأة علي التوالي والدقهلية 28 منشأة، والوادى الجديد 19 منشأة، والبحر الأحمر 18 منشأة، وباقى المحافظات أقل من ذلك.

كما أظهرت التقارير عن قيام 14 شركة منحت العاملين بها إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوماً، و18 شركة نظمت العمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام 5 شركات بتكليف العاملين بها بالعمل الكترونيا من المنزل .

وأكد الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوي العاملة، أننا يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضع استثنائي والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها ، بحيث يكون التعقيم والرش  كل 48 ساعة منعا من أية تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

 
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القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

فيروس كورونا

اخبار مصرية

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