اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تبدأ نشر تحديث يومى لفيروس كورونا متضمنا "الحالات بدون أعراض"

الخميس، 02 أبريل 2020 08:40 ص
الصين تبدأ نشر تحديث يومى لفيروس كورونا متضمنا "الحالات بدون أعراض" مصاب بكورونا
بكين (أ ش أ)

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بدأت السلطات الصينية فى نشر تحديث يومي لوضع فيروس كورونا المستجد متضمنًا الحالات بدون أعراض المرض، استجابة للقلق العام المتزايد من أن ما يُسمون حاملى الفيروس "الصامتين" قد يتسببوا في تفشٍ جديد مع عودة المزيد من الأفراد للعمل بعد التخفيف من عملية الإغلاق، وأعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسي، وجميعها لأشخاص عائدين من الخارج باستثناء حالة واحدة، بجانب 130 حالة جديدة بدون أعراض حتى أمس الأربعاء.

أضافت المفوضية أن لا يزال هناك في الإجمالي 1367 حالة بدون أعراض خاضعة للملاحظة الطبية، بانخفاض 174 حالة عن أول أمس الثلاثاء، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي للصين إلى 81 ألفًا و554 حالة، مع ارتفاع عدد الحالات الوافدة من الخارج إلى 806.

وسجلت المفوضية حدوث ست وفيات جديدة، مما يرفع عدد الوفيات إلى 3312 حالة وفاة.

وكانت الصين، سجلت اليوم الخميس، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا كلها وافدة من خارج البلاد، بينما لم تسجل أي إصابة محلية، وذكرت لجنة الصحة الصينية اليوم  ببلدية شانجهاي أن المدينة أبلغت عن ست حالات جديدة مؤكدة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة إن ثلاثة مرضى وصولوا إلى شانجهاي من بريطانيا واثنين من روسيا والآخر من الولايات المتحدة، وقد رفعت التقارير الجديدة العدد الإجمالي للحالات الوافدة في شانجهاي إلى 183 حالة.

وتم إرسال المرضى إلى المستشفيات المخصصة للعلاج. وقد تم وضع  34 شخصا كانوا على اتصال وثيق على الرحلات الجوية تحت المراقبة الطبية.

ومن بين الحالات البالغ عددها 183 حالة، خرج 16 شخصا من المستشفيات، ولا يزال 167 شخصا في المستشفيات، وقالت اللجنة ان أحدهم مازال فى حالة خطيرة، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال 16 حالة مشتبه فيها وافدة من الخارج في انتظار التأكيد.


الصين

كورونا

فيروس كورونا

السلطات الصينيه

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