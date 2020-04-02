الصحة: نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا 2% من إجمالى الإصابات

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان بلغت نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا لأقل من عشر سنوات 2% من إجمالى عدد الإصابات بالفيروس على مستوى الجمهورية .

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة بفيروس كورونا هى الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالى المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا فى الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و 100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وأشارت وزارة الصحة ، إلي أن نسبة الذكور المصابين بفيروس كورونا بلغت 61% من إجمالى المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة فى المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائى فى مصر مقارنة بالوضع الوبائى العالمي.

وناشدت الوزيرة القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، اتباع الإجراءات التى اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، مما يساهم فى تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.