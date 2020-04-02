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الشرطة تفض سوق قرية محلة أبو علي وتحذر الباعة الجائلين من افتراش الطريق

الخميس، 02 أبريل 2020 04:49 م
الشرطة تفض سوق قرية محلة أبو علي وتحذر الباعة الجائلين من افتراش الطريق فض سوق قرية محلة أبو علي
الغربية – عادل ضرة

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تمكنت قوات الشرطة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي بمركز المحلة، من فض السوق العشوائي المقام بالقرية، بعد قيام الباعة الجائلين بافتراش الشارع، ونشر الفروشات وغلق الشارع، فى تحد لقرارات منع إقامة الأسواق العشوائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقام مجلس المدينة والشرطة برفع جميع الفروشات وإزالتها من الشارع، وتطهير الشارع بالكلور والمطهرات، كما تم تحذير الباعة الجائلين بعدم الحضور مرة أخرى حتى لا يتعرضون للمساءله القانونية.

من ناحيه أخرى، شهدت منطقة الحكمة بطنطا كارثة أخرى بعد قيام الباعة بافتراش السوق، وتعطيل حركة المرور، وتكدس السوق بمئات المواطنين لشراء اغراضهم فى ظل غياب المسئولين بالحى.

فيما أقدم البائعون على إقامة سوق قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، صباح اليوم الخميس ضاربين بالقرارات عرض الحائط، الامر الذي ينذر بكارثة انتشار فيروس كورونا.

وشهد السوق زحام شديد وتكدس اهالى القرية لشراء الخضر والفواكه وغيرها من السلع الغذائية، وأغلق البائعيو الشارع، وسط غياب وتجاهل تام للوحدة المحلية بالقرية لمنع إقامة السوق أو التدخل العاجل لفض السوق وإزالة فروشات الباعة.

وكان  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد زار  مركز ومدينة قطور،لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ،من خلال تفقد الاماكن التي يتردد عليها المواطنين " الصراف الالي - مكاتب البريد - السنترال - مدرسه قطور الثانويه المشتركه -  السويقه " .

حيث قام بتوجيه كلمة عبر مكبر الصوت لتوعية المواطنين بعدم التزاحم أو التكدس أمام الخدمه خاصة في ظل الاجراءات الحاليه لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد وطالب وجود مسافه بين المواطنين والانتظار في أماكن جيدة التهوية .

كما تفقد مدرسة قطور الثانوية المشتركة وتوزيع شرائح التابلت علي الطلاب ، وكذا فض الأسواق الاسبوعية بمركز قطور كإجراء اخترازى بقرى " سملا - خباطه - محلة مسير - ابشواى الملق " ، كما وجه بتكثيف اعمال النظافة بالمدينة والقرى والتطهير والتعليم بصفه مستمرة .

كما قام اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الغربية بفض تجمعات للمواطنين أمام سنترال كفر الزيات، بعد قيام الاهالى بالزحام داخل وخارج السنترال لإنهاء بعد التعاملات، الأمر الذي دفع السكرتير العام لإحضار ميكروفون وفض المواطنين من أمام السنترال، وذلك أثناء جولته بالمركز لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

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فض سوق قرية محلة أبو علي
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فض سوق قرية محلة أبو علي
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فض سوق قرية محلة أبو علي
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فض سوق قرية محلة أبو علي

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فض سوق قرية محلة أبو علي
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فض سوق قرية محلة أبو علي

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فض سوق قرية محلة أبو علي
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فض سوق قرية محلة أبو علي

 

 

 

 
 
 

 

 


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طنطا

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