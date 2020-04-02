السعودية تعلن إحباط تهريب 2.5 مليون حبة كبتاغون مخدرة قادمة من تركيا

إيمان حنا

أحبطت الجمارك السعودية بالميناء الجاف في مدينة الرياض، عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة (أكثر من مليونين و500 ألف حبة)، عُثر عليها مُخبأة في ألواح من الأسقف المستعارة، وردت في إرسالية قادمة من تركيا. وفق واس.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد النعيم، أنه "عند القيام بإجراءات التفتيش على الشحنة من خلال الوسائل الآلية والحيّة عُثر على تلك الكمية مُخبأة في تجاويف داخل الألواح أُعدّت بطريقة فنية لغرض التهريب"، مبيناً أنه "جرى بعد ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمنت القبض على مستقبلي هذه الكمية وعددهم 4 أشخاص، حيث ضُبطوا جميعاً داخل السعودية".

وشدد النعيم على "حرص الجمارك السعودية وسعيها المتواصل في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات بكافة أشكالها عبر المنافذ الجمركية، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تواصل عملها الدؤوب لتحقيق أهم ركائز استراتيجيتها المتمثل ذلك في تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني".