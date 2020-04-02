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الخولى مساعدا لرئيس مصر للطيران.. وأبوالعينين رئيسا للخطوط الجوية

الخميس، 02 أبريل 2020 08:03 م
الخولى مساعدا لرئيس مصر للطيران.. وأبوالعينين رئيسا للخطوط الجوية الطيار حسن أشرف الخولي
كتبت رحاب نبيل

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أصدر الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الخميس، قراراً بتكليف الطيار حسن أشرف الخولي للعمل مساعدا لرئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث كان يشغل منصب رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية .

كما أصدر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف الطيار عمرو فهمي أبوالعينين للعمل رئيسا لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها، وكان يشغل عدة مناصب قيادية من بينها رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران ومدير عام مركز العمليات المتكامل بشركة الخطوط الجويه وكبير  طيارى البوينج 777.

 

يذكر أن الطيار رشدى زكريا، أكد خلال رسالته الأولى للعاملين بالقابضة مصر للطيران عقب توليه رئاسة الشركة خلفا للطيار أحمد عادل، على أهمية العنصر البشرى، والاستثمار فيه، وتدريبه وتوفير مناخ مناسب للعمل والاستفادة من الكوادر البشرية.

وأوضح رئيس مصر للطيران، أنه يستهدف زيادة رحلات مصر للطيران على بعض الوجهات وتوسعة شبكة الخطوط والحفاظ علي الارتقاء بمكانة الشركة الوطنية في تحالف ستار وتحديث الأسطول.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاجتماعات الدورية واللقاءات المباشرة َودراسة لكافة المقترحات مع العاملين بقطاع الشركة المختلفة.

 

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