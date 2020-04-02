اليوم السابع
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الجمعية الأهلية لحماية البيئة تنتهى من تعقيم 600 منزل و300 محل تجارى بالعريش

الخميس، 02 أبريل 2020 10:20 ص
الجمعية الأهلية لحماية البيئة تنتهى من تعقيم 600 منزل و300 محل تجارى بالعريش تطهير المنازل والمحلات بالعريش
شمال سيناء ـ محمد حسين

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واصل فريق من المتطوعين الشباب بمدينة العريش حملة تعقيم داخل أحياء المدينة تنفذها الجمعية الأهلية لحماية البيئة.

 

وقال المهندس محمود الحجاوى، مشرف الحملة، إنها تتواصل بالتعاون مع جامعة سيناء، تشمل تطهير وتعقيم المساجد والمحال التجارية والمنشأت الحيوية والمرافق الخدمية التى يتردد عليها المواطنين باستمرار، وذلك كإجراءات احترازية ووقائية من أجل سلامة المواطنين.

 

أضاف أن الحملة متواصلة بجهود تطوعية يقوم بها الشباب، وانطلقت الأسبوع الماضى ولا تزال متواصلة باستكمال باقى أعمال التعقيم والتطهير بحى قسم رابع والقيام بتعقيم وتطهير المنشآت والمحال التجارية والمرافق الخدمية به، وأيضا تطهير وتعقيم عدد من الاستراحات وناقلات الركاب بجانب رش وتعقيم ما يقرب 300 محل تجارى وتعقيم وتطهير 2 محل مواد تموينية لوجود إزدحام مستمر بهذه الأماكن بالإضافة إلى رش وتعقيم أعتاب وأبواب المنازل.

وأوضح أنه تم تطهير وتعقيم ما يقرب 600 منزل، وذلك بشوارع أحمد عصمت وشارع السادات وشارع فوزى المنيسى باستخدام مواد التعقيم المصرح بها من وزارة الصحة، وبالنسبة المسموح، لافتا أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من رش وتعقيم باقى المرافق الخدمية والأحياء المتبقية.

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له، إطلاق مبادرة "كلنا مسئول"، بهدف دعوة الأهالى للمشاركة فى إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان المجلس أنه يقوم بتكثيف حملات التعقيم فى نطاق واسع داخل المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتكليف رؤساء الأحياء كلا فى حياة با ما يراه مناسبا لتسهيل مأمورية العمل وتيسير أعمال التعقيم والتطهير لمن يرغب فى التعاون نظافة المدينة وفتح المصالح الحكوميه امام اعمال التطهير والتعقيم كأجراءات أحترازيه للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتوجيه الشكر لمن يساهم من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بالتعاون مع الجهاز التنفيذى فى اجراءات الوقايه من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وفى هذا السياق تم بالتنسيق مع مديرية الصحة والتنسيق رش وتعقيم وتطهير رئاسه حى الساحل بالكامل ، و حى وسط غرب تحت إشراف رؤساء الأحياء المعنيين والعاملين بالحى .

كما اعلن مجلس المدينة انه فى إطار التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذى والمجتمع المدنى تم رش وتعقيم حى ال ايوب ضمن مبادرة شباب ال ايوب تحت إشراف رئيس الحى والعاملين واللجنة المشكلة من المجتمع المدنى .

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تطهير المنازل والمحلات بالعريش

 

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تطهير المنازل والمحلات بالعريش

 

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تطهير المنازل والمحلات بالعريش

 

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تطهير المنازل والمحلات بالعريش

 

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تطهير المنازل والمحلات بالعريش

 

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تطهير المنازل والمحلات بالعريش

 

 


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