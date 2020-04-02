الجزائر تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الضحايا لـ 63

كتب سمير حسنى

أعلنت الصحة الجزائرية اليوم الخميس عن 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 63 ، فضلا عن 139 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 986 إصابة، تماثل منها 61 للشفاء، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية قبل قليل.

وكانت أعلنت الحكومة الجزائرية، توسيع الحجر المنزلى الجزئى ليشمل 4 ولايات جديدة، إضافة للعشر ولايات المطبق بها حاليا.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية إن إجراء الحجر الجزئى سيشمل ولايات بجاية زبرج بوعريريج (شمال شرق) وعين الدفلى (شمال) ومستغانم (شمال غرب)، من الساعة 7 مساء إلى 7 صباحا؛ على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم الخميس.

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ يوم 24 مارس الماضى الماضى حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأصدر عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى يوم الجمعة الماضى مرسوما يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلى الجزئى إلى 9 ولايات، هى باتنة، تيزى وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادى و تيبازة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

وأشار البيان إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر تمديد إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات ومؤسسات التدريب، بالإضافة إلى استمرار تدابير تقييد الحركة المنصوص عليها بموجب إجراء الحجر الكلى المطبق على ولاية البليدة، والحجر الجزئى بولايات الجزائر العاصمة وباتنة وتيزى وزو وسطيف وقسنطينة والمدية وقسنطينة ووهران وبومرداس والوادى وتيبازة.