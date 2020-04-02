اليوم السابع
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التنمية المحلية تزيل 400 طن قمامة ومخلفات بالخصوص

الخميس، 02 أبريل 2020 10:31 ص
التنمية المحلية تزيل 400 طن قمامة ومخلفات بالخصوص إزالة 400 طن قمامة ومخلفات بالخصوص
كتب على عبد الرحمن

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تلقت شكوى من النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب حول وجود كميات كبيرة من المخلفات وتراكم القمامة بمنطقة الخصوص بأحد الطرق خلف شبكات البترول بمسطرد ، ومن بينها تلك المخلفات كمية من النفايات الطبية الخطرة مما يهدد حياة المواطنين خاصة فى ظل قرارات الدولة بتنفيذ الاجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، جاء ذلك فى إطار حرص وزارة التنمية المحلية على التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب تنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للحكومة بالتجاوب السريع مع الشكاوي التى ترد من النواب بمختلف المحافظات والعمل على سرعة حلها .

وعلي الفور وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، بالتواصل مع محافظ القليوبية وسكرتير عام المحافظة ورئيس مدينة الخصوص ، لإزالة التراكمات القمامة والمخلفات حفاظاً على حياة المواطنين ، وأضاف شعراوى أن محافظ القليوبية توجه الى موقع الشكوى وأصدر توجيهات بسرعة توفير اللوادر والسيارات اللازمة والإنتهاء من رفع المخلفات .

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن تلقى تقريراً من محافظ القليوبية بقيام رئيسى أحياء شبرا الخيمة والخصوص برفع وإزالة حوالى 400 طن تراكمات للقمامة والمخلفات التى كانت متواجدة فى المنطقة باستخدام 10 سيارات لنقل المخلفات ، كما تم تطهير الموقع بالكامل  ، مشيراً إلى أن المحافظ قام بزيارة الموقع للاطمئنان بنفسه من الانتهاء من الأعمال وإنهاء الشكوى ، كما وجه باتخاذ اللازم لمنع إلقاء أى مخلفات فى المكان مرة أخرى وتوقيع غرامة على المخالفين .

كما وجه اللواء محمود شعراوى ، محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستشفيات أو المتسببين فى إلقاء النفايات الطبية الخطرة فى تلك المنطقة .

ومن جانبها أشادت النائبة نادية هنري بجهود وزير التنمية المحلية وقدمت الشكر على سرعة تحرك الأجهزة المعاونة له وحل الشكوى وجهود محافظة القليوبية فى هذا الشأن .

التنمية المحلية تزيل 400 طن قمامة ومخلفات بالخصوص (1)
 

 

التنمية المحلية تزيل 400 طن قمامة ومخلفات بالخصوص (2)
 

 

 

التنمية المحلية تزيل 400 طن قمامة ومخلفات بالخصوص (3)
 

 

 

التنمية المحلية تزيل 400 طن قمامة ومخلفات بالخصوص (4)
 

 

 

التنمية المحلية تزيل 400 طن قمامة ومخلفات بالخصوص (5)
 

 

 

التنمية المحلية تزيل 400 طن قمامة ومخلفات بالخصوص (6)
 

 

 

التنمية المحلية تزيل 400 طن قمامة ومخلفات بالخصوص (7)
 

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