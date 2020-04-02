البابا فرنسيس: أيام التعاسة توقظ فينا حس القرب من المشردين فى العالم

كتب محمد شعلان

طالب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، الاهتمام بالمشردين فى الشوارع حول العالم خلال الأيام الحالية مع تفشي فيروس كورونا الجديد عالميا، وغرد البابا فرنسيس عبر الحساب الرسمي له على موقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تسلّط أيام الألم والتعاسة هذه الضوء على العديد من المشاكل الخفيّة في مجتمعنا. لنطلب من القديسة الأم تريزا دي كالكوتا أن توقظ فينا حسَّ القرب من العديد من الأشخاص الذين يعيشون في الخفاء، كالمشرّدين، في الحياة العادية".



البابا فرنسيس عبر تويتر

وفي وقت سابق، طلب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، الصلاة لأجل العاملين فى مجال الإعلام، قائلا: "يعملون لكي ينقلوا المعلومات والأخبار فلا يشعر الأشخاص بأنهم معزولون".

وقال البابا فرنسيس فى تغريدة عبر حسابه الموثق باللغة العربية: "لنصلِّ معًا من أجل جميع الذين يعملون في وسائل الإعلام، يعملون لكي ينقلوا المعلومات والأخبار فلا يشعر الأشخاص بأنهم معزولون ومن أجل تربية الأطفال، لنصلِّ من أجل جميع الذين يساعدوننا على تحمُّل زمن الانغلاق هذا".

وكان البابا فرنسيس، قد التقى، رئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى فى الفاتيكان، وذلك للتباحث بشأن المستجدات حول فيروس كورونا.

وفى ساحة القديس بطرس التي يأتى إليها الألاف من كافة أنحاء العالم خلال زيارتهم إلى الفاتيكان، أدى البابا فرنسيس صلاة استثنائية "للمدينة والعالم" التي فرغت تماما من وجود أي شخص، بسبب وباء كورونا العالمي، الذى قتل آلاف من مختلف أنحاء العالم، لم يفرق بين الأسماء والجنسيات و الديانات.

وقف البابا فرنسيس يؤدي في ساحة القديس بطرس الفارغة تماما مع سقوط الامطار، بينما يتحدث إلى العالم من خلال جميع وسائل الاتصال الحديثة، فيس بوك ويوتيوب والتلفزيون والإذاعة.

كما دعم البابا فرنسيس، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار فى كل الصراعات فى مختلف أرجاء العالم، للتركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وألقى البابا عظته الأسبوعية من المكتبة البابوية الرسمية عوضا عن ساحة القديس بطرس بسبب الإغلاق السارى فى إيطاليا وذكر فيها تحديدا النداء الذى وجهه جوتيريش فى مؤتمر صحفى .

ودعا البابا الجميع، إلى "وقف كل أشكال العداء البغيض ودعم إنشاء ممرات للمساعدة الإنسانية وتشجيع الجهود الدبلوماسية والاهتمام بمن يجدون أنفسهم فى حالات ضعف شديدة".