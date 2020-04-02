اليوم السابع
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الأمن السنغالى يوقف 7 موريتانيين على الحدود

الخميس، 02 أبريل 2020 06:29 ص
الأمن السنغالى يوقف 7 موريتانيين على الحدود جيش السنغال
وكالات

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أوقفت قوات الأمن السنغالية 7 مواطنين موريتانيين من على ضفة النهر أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي الموريتانية.
 
وأوضحت وكالة الانباء الموريتانية، أن المواطنين العالقين على الحدود طالبوا السلطات بالتدخل للإفراج عن الموقوفين والسماح لهم بالعبور إلى موريتانيا، وكذا السماح لكل المواطنين بالعودة إلى وطنهم.
 
وكان عبد الله ضيوف وزير الصحة السنغالى، قال أمس الأول، إنه تم تسجيل ثلاثة عشر حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
 
وأضاف ضيوف - في تصريح للإذاعة السنغالية - أن هذه الحالات جاءت إثر إجراءات الكشف على سبعة وتسعين مشتبها به.
 
وأشار إلى أن السنغال سجل ما مجموعه 175 حالة إصابة بالفيروس منذ ظهور المرض في البلاد، لافتًا إلى أنه تم شفاء 40 شخصًا ولا يزال 135 تحت المراقبة في المرافق الصحية في البلاد.  

 


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