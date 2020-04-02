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اضبط مخالفة.. إقامة سوق قرية محلة مرحوم ينذر بانتشار فيروس كورونا بالغربية

الخميس، 02 أبريل 2020 12:37 م
اضبط مخالفة.. إقامة سوق قرية محلة مرحوم ينذر بانتشار فيروس كورونا بالغربية سوق قرية محلة مرحوم بالغربية
الغربية – مصطفى عادل

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أقدم  عدد من البائعين على إقامة سوق قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية،صباح اليوم الخميس ضاربين بالقرارات عرض الحائط، الامر الذى ينذر بكارثة انتشار فيروس كورونا.

سوق قرية محلة مرحوم (1)
سوق قرية محلة مرحوم

وشهد السوق زحام شديد وتكدس أهالى القرية لشراء الخضر والفواكه وغيرها من السلع الغذائية، وأغلق البائعين الشارع، وسط غياب وتجاهل تام للوحدة المحلية بالقرية لمنع إقامة السوق أو التدخل العاجل لفض السوق وإزالة فروشات الباعة.

وكان  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد زار مركز ومدينة قطور،لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ،من خلال تفقد الاماكن التي يتردد عليها المواطنين " الصراف الالي - مكاتب البريد - السنترال - مدرسه قطور الثانويه المشتركه -  السويقه".

حيث قام بتوجيه كلمة عبر مكبر الصوت لتوعية المواطنين بعدم التزاحم أو التكدس أمام الخدمه خاصة في ظل الاجراءات الحاليه لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد وطالب وجود مسافه بين المواطنين والانتظار في أماكن جيدة التهوية .

سوق قرية محلة مرحوم (2)
سوق قرية محلة مرحوم

 

كما تفقد مدرسة قطور الثانوية المشتركة وتوزيع شرائح التابلت علي الطلاب ، وكذا فض الأسواق الاسبوعية بمركز قطور كإجراء اخترازى بقرى " سملا - خباطه - محلة مسير - ابشواى الملق " ، كما وجه بتكثيف اعمال النظافة بالمدينة والقرى والتطهير والتعليم بصفه مستمرة .

كما قام اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الغربية بفض تجمعات للمواطنين أمام سنترال كفر الزيات، بعد قيام الاهالى بالزحام داخل وخارج السنترال لإنهاء بعد التعاملات، الأمر الذي دفع السكرتير العام لإحضار ميكروفون وفض المواطنين من أمام السنترال، وذلك أثناء جولته بالمركز لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد

 


 

 


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