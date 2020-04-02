اليوم السابع
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اضبط مخالفة .. إقامة سوق الخميس بطوخ رغم التحذيرات .. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 12:51 م
اضبط مخالفة .. إقامة سوق الخميس بطوخ رغم التحذيرات .. صور فض سوق الخميس بطوخ
القليوبية - نيفين طه

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أقام بعض التجار وبائعى الخضروات سوق الخميس بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية ، حيث قاموا بفرش الخضراوات لبيعها للمواطنيين بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر التجمعات وإزالة الأسواق الشعبية ومنع قيامها كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا لحماية المواطنين وحفاظًا على سلامتهم.

وقال أحد الشباب بطوخ ، إنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والتنفيذية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لفض تلك السوق حرصًا على حياة المواطنين والمساهمة لأجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ، خاصة أن السوق به ازدحام كثيف بين المواطنين والذى منهم من يصطحبون أطفالهم الصغار أثناء عملية الشراء.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد

فض سوق الخميس بطوخ (1)
فض سوق الخميس بطوخ

 

فض سوق الخميس بطوخ (2)
فض سوق الخميس بطوخ

 

فض سوق الخميس بطوخ (3)
فض سوق الخميس بطوخ

 

فض سوق الخميس بطوخ (4)
فض سوق الخميس بطوخ

 

فض سوق الخميس بطوخ (5)
فض سوق الخميس بطوخ

 

 


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