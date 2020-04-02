استمرار صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس لليوم الثانى فى جنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،أنه تم إنتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل بمكاتب البريد والمدارس لليوم الثانى على مستوى المحافظة ، مع اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

وأوضح المحافظ فى بيان له،أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التى تمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد والمدارس ، وتوفير كراسى انتظار مع نصب مظلات للوقاية من الشمس ، مشيرا إلى أن صرف المعاشات يتم طبقاً للجدول المعلن عنه.



كما أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،تخصيص عدد من المدارس بنطاق المحافظة لهيئة البريد لصرف معاشات شهر إبريل ، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة العامة للبريد بجنوب سيناء.



وأكد أن ذلك يأتى فى إطار حرصه على صحة الموطنين ومنعاً للتجمعات والإزدحام فى إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأعطى المحافظ توجيهاتة لمديرية التربية والتعليم والإدارة العامة للبريد بجنوب سيناء لتجهيز المدارس بالتعاون مع رؤساء المدن.



يذكر أن الإدارة العامة للبريد حددت جدولا لصرف معاشات شهر أبريل ، بحيث يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) ابريل ، ومن ألف جنيه إلى ألفين جنيه ، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7) ابريل، وأكثر من ألفين جنيه ، يتم الصرف يومى الأربعاء والخميس (8 - 9) أبريل، ومن لم يصرف فى أيامه المحددة يصرف إعتباراً من الأحد 12 ابريل، بالإضافة إلى السماح لكافة البطاقات المتوقفة بالصرف خلال الأشهر الثلاث القادمة .