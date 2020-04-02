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ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا فى موسكو إلى 20 شخصا

الخميس، 02 أبريل 2020 09:13 م
ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا فى موسكو إلى 20 شخصا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت سلطات موسكو الصحية اليوم الخميس عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العاصمة الروسية فقط إلى 20 شخصا، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم، وفى وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، تمديد أيام العطلة حتى 30 أبريل المقبل، مع استمرار صرف رواتب العاملين والموطفين، موضحا أن البلاد الروسية كبيرة ونحتاج إلى مثل هذه القرارات للحفاظ عليها من فيروس كورونا. 

وأضاف الرئيس الروسى خلال كلمة له اليوم عن إجراءات روسيا حول فيروس كورونا، أن الأقاليم سوف تشهد إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا وفق انتشار الفيروس فيها. 

وأشار الرئيس الروسى، إلى أن هناك مؤسسات سوف تستمر فى العمل مثل الصيدليات وغيرها، ولكن إذا ظهر أى سبب قد يؤدى إلى إغلاقها فسوف يتم على الفور فى إطار التنسيق بين الحكومة الفيدرالية وممثلى الأقاليم حتى نمنع انتشار هذا الفيروس.

 


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