وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أعلنت في وقت سابق أن موسكو وطهران تعتزمان تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة النووية والكهربائية وصناعة السكك الحديدية والصناعات النفطية والغاز، وكذلك البدء بمفاوضات لتوسيع قائمة السلع التجارية المتبادلة.