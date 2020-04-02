إخلاء سبيل 46 شخصا خرقوا حظر التجوال بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

قررت نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها إخلاء سبيل 46 شخصا تمكن ضباط المباحث من ضبطهم بمدينة شبرا الخيمة لأختراقهم حظر التجوال .

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية فى وقت سابق، أنه تم ضبط 46 شخصا اخترقوا حظر التجوال بمدينة شبرا الخيمة بقسمى اول وثانى ، وانة سيتم عرضهم على النيابة العامة بشبرا الخيمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار المصدر الأمنى لليوم السابع، أن بعض مناطق المدينة والشوارع لاحظ فيها التزام كامل سوى بعض الحالات التى ضبطت ، والمعظم ملتزم بقرارات الحظر والذى يبدأ من الساعة 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان النائب العام أمر بإخلاء سبيل فتاتين متهمتين بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك فى الأوقات المحظورة قانوناً، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، وذلك بضمانٍ مالى قدره عشرون ألف جنيهاً لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذى أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحرى عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.