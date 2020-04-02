وأضاف عثمانوف - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أنه تم تشكيل لجنة برئاسة عبد الله عاريبوف رئيس الوزراء الأوزبكي للتصدى لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من أول مارس وبدأنا في تبني الاجراءات الاحترازية للوقاية من بينها تطبيق الحجر الصحي في 20 مارس وحظر التجمعات وإلغاء الاحتفال بالعام الجديد (النيروز) ووقف جميع وسائل المواصلات العامة وخفض العمالة بنسبة 20 في المائة في المؤسسات الحكومية وقطاع الصناعة.

وأوضح أنه تقرر إغلاق المطارات ووقف جميع الرحلات التجارية من وإلي أوزبكستان باستثناء رحلات شارتر ورحلات نقل البضائع معربا عن شكره للسلطات المصرية التي قدمت المساعدات لإجلاء 180 سائحًا أوزبكيًا في 19 مارس كانوا في شرم الشيخ وتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وأفاد بأن التدابير الحكومية تشمل وقف الدراسة في المدارس والجامعات وبث الدروس والمحاضرات عبر الانترنت وتم تخصيص ثلاث قنوات تليفزيونية لإذاعة المحاضرات والدروس للطلاب وحتى تخصيص قناة خاصة لرياض الاطفال ، لافتًا إلى قرب الانتهاء هذا الاسبوع من إنشاء ثلاث مستشفيات جديدة بطاقة 60 ألف سرير لتكون جاهزة لاستقبال مرضى الفيروس.

وقال إن الحكومة تبنت إجراءات للحد من الاثار السلبية حيث خصصت 60 مليون دولار للأسر التي فرض عليها الحجر الصحي المنزلي ومليوني دولار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأجيل دفع الضرائب على هذه المشروعات ومد فترة سداد القروض لمدة شهر وتأجيل دفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والمنتجات الزراعية.

كما تقرر دفع إعانة شهرية تبلغ 600 دولار للأسر ذوي الاحتياجات الخاصة و500 دولار شهريًا للأسر الفئات الأكثر ضعفًا مثل المراة المعيلة.

وذكر أن الحكومة الأوزبكية ألزمت جميع المواطنين بارتداء الكمامات وفي حالة عدم الالتزام يتم فرض غرامة 25 دولارًا قابلة للزيادة في حالة تكرار عدم ارتدائها وكذلك فرض غرامة تصل إلى 9400 دولار على من ينشر الاشاعات والاخبار الكاذبة التي تؤدي إلي الخوف أو عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

ونوه بأن اجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بلغت 188 حالة من بينها حالتا وفاة وتعافي 12 شخصًا حتى اليوم.