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أهالى قرية طناش يدشنون مبادرة لتطهير الشوارع ومواجهة فيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 01:19 ص
أهالى قرية طناش يدشنون مبادرة لتطهير الشوارع ومواجهة فيروس كورونا أهالى قرية طناش
كتب - احمد القط

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دشن عدد من الشباب بقرية طناش محافظة الجيزة، مبادرات لتطهير وتعقيم شوارع القري لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من هذا الفيروس، حيث استهدفت تعقيم الشوارع والمنازل ودور العبادة بتلك القري.
 
 
وقام الأهالى بتعقيم الوحدة الصحية والمدرسة والمساجد وشوارع القرية بالكامل، مؤكدين على ضرورة تنفيذ تعليمات الحكومة من أجل البقاء في المنازل وعدم الخروج للشوراع للحد من إنتشار الفيروسات بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية والمنزلية حتى نقضى على الفيروس تماما.
 
فيما قال أحد شباب القرية، قمنا بعمل منشورات وتوزيعها على الأهالى للتوعية بأخطار الفيروس وطرق الوقاية منه والإجراءات المتبعة في حالة الإصابة به.
 
وقال  أحد المتطوعين أن فكرة تحدى الخير والعمل على التطهير جاءت من خلال وجود جهاز للرش والتعقيم ومن يرغب في أعمال التعقيم عليه التواصل وخلال يومين قمينا بأعمال تطهير وتعقيم لعدد 260 مسجدا على مستوى القرية بالإضافة إلى تطهير مكتب البريد والأوقاف والتموين بالقرية وأننا مستمرون في تقديم العون لأهل القرية وإذا طلب منا العون في القرى الأخرى سوف نقوم بدعمهم الكامل.
 

قرية طناش

فيروس كورونا

الوحدة الصحية

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