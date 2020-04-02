أنجولا تطلب دعم الأمم المتحدة لمكافحة فيروس كورونا

وكالات

طلبت أنجولا الدعم من وكالات الأمم المتحدة لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت سيرقيرا في مؤتمر صحفي أنه عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو مع منسق وكالات الأمم المتحدة في أنجولا، باولو بالاديلي، لبحث توصية بتقديم الدعم لمساعدة الحكومة الأنجولية على مكافحة هذا الوباء.

وأكدت وكالات الأمم المتحدة ضرورة توسيع نطاق عمليات فحص الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وتعزيز الإجراءات لاحتواء الوباء والحيلولة دون تفشيه في أنجولا، بالإضافة إلى أهمية تدريب العاملين في مجال الصحة على سبل مكافحة الوباء وتوفير الحماية لأنفسهم في الوقت ذاته.