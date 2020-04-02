اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 11:06 م
خالد صلاح
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أنجولا تطلب دعم الأمم المتحدة لمكافحة فيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 10:45 م
أنجولا تطلب دعم الأمم المتحدة لمكافحة فيروس كورونا كورونا ارشيفية
وكالات

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طلبت أنجولا الدعم من وكالات الأمم المتحدة لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
 
وأوضحت سيرقيرا في مؤتمر صحفي أنه عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو مع منسق وكالات الأمم المتحدة في أنجولا، باولو بالاديلي، لبحث توصية بتقديم الدعم لمساعدة الحكومة الأنجولية على مكافحة هذا الوباء.
 
وأكدت وكالات الأمم المتحدة ضرورة توسيع نطاق عمليات فحص الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وتعزيز الإجراءات لاحتواء الوباء والحيلولة دون تفشيه في أنجولا، بالإضافة إلى أهمية تدريب العاملين في مجال الصحة على سبل مكافحة الوباء وتوفير الحماية لأنفسهم في الوقت ذاته.
 
 
 
 

انجولا

كورونا

فيروس

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