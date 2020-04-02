أمريكا تعتزم إنزال 3 آلاف بحار من حاملة طائرات لتفشى فيروس كورونا بها

واشنطن أ ش أ

أعلن قادة البحرية الأمريكية، الأربعاء، أنه سيتم إنزال نحو 3 آلاف بحار من حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت" خلال الأيام المقبلة، بعد أن أرسل قائد الحاملة رسالة يطلب فيها المساعدة لإنهاء تفشى فيروس كورونا على متنها.

يأتى ذلك بعد تسريب رسالة من قائد حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" الكابتن بريت كروزير لوسائل الإعلام، والتى يحذر فيها من العواقب الوخيمة إذا لم يتم إجلاء معظم البحارة من السفينة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وجاء فى رسالة كروزير: "نحن لسنا فى حالة حرب، ولا ينبغى أن يموت البحارة، فإذا لم نتصرف الآن، فإننا سنفشل فى الاعتناء بهم".

وفى هذا الصدد، قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكى توماس مودلى إنه حتى اليوم، أظهرت نتائج الكشف عن فيروس كورونا إصابة 93 بحارا على متن (ثيودور روزفلت)، وظهرت أعراض الإصابة على 86 بحارا منهم، والبقية بدون أعراض.

وأضاف أنه تم اختبار حوالى 24% فقط من أفراد طاقم الحاملة، وجاءت نتيجة 593 اختبارًا سلبية، وأشار مودلى إلى أنه تم بالفعل إنزال ما يقرب من 1000 من البحارة البالغ عددهم 4800، وذلك بعد أن رست الحاملة فى جزيرة غوام فى المحيط الهادئ، متابعًا أن البحرية تتوقع إنزال 2700 شخص من السفينة خلال اليومين المقبلين.

ولفت إلى ضرورة بقاء نحو 1000 بحار على متن حاملة الطائرات للقيام بالوظائف الأساسية مثل تشغيل المفاعل النووى الذى يشغل السفينة، قائلًا: "لن نقوم بتنزيل جميع البحارة من السفينة".

وبينما ذكرت رسالة كروزير أن 10% فقط من الطاقم سيحتاجون إلى البقاء على متن السفينة، فإن مودلى قال إنه لا يعتقد أنه يمكن أن تعمل حاملة الطائرات بنحو 10% فقط من طاقمها.

وأضاف مودلي: "نحتاج إلى أن يكون هؤلاء البحارة آمنين وأصحاء، كما نحتاج إلى أن تكون السفينة قيد التشغيل، لذلك فإننا نبذل قصارى جهدنا"، وفى سياق متصل، قال مسؤولون فى جزيرة غوام إن البحارة الذين جاءت اختبارات إصابتهم بالفيروس سلبية سيتم عزلهم فى فنادق الجزيرة.