اليوم السابع
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ألا صلوا فى بيوتكم ظهرا.. استمرار إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجمعة

الخميس، 02 أبريل 2020 01:42 م
ألا صلوا فى بيوتكم ظهرا.. استمرار إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجمعة مساجد
كتب لؤى على

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يستمر إغلاق مساجد مصر وعدم إقامة صلاة الجمعة والجماعات، وذلك فى إطار الاجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شددت وزارة الاوقاف على تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد والزوايا والمصليات غلقا تاما مؤقتا، فى إطار تحقيق المقاصد الشرعية فى الحفاظ على النفس التى أحاطها الإسلام بكثير من سياجات الحفظ والحماية، حيث تقرر تمديد تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد مع غلقها غلقا تاما لحين زوال علة الغلق من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

وكانت وزارة الأوقاف، غيرت صيغة أذان الجمعة، بصيغة أذان النوازل بسبب غلق المساجد تلاشيا لانتشار عدوى فيروس كورونا، مقررة أن يكون أذان واحد وقت الظهر، وبالصيغة التالية:

اللهُ أكبر، اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله.

أشهد أن محمدًا رسول الله.

ألا صلوا في بيوتكم ظهرا.

لا صلوا في رحالكم ظهرا.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

الجديد فى الأذان هو عبارة "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا" "ألا صلوا فى رحالكم ظهرًا" بإضافة كلمة "ظهرًا" إلى قوله : " ألا صلوا فى بيوتكم " ، وقوله : "ألا صلوا في رحالكم"، ويرفع الأذان مرة واحدة وليس مرتين.

وكانت قد أكدت وزارة الصحة والسكان، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.

وكشفت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا بنسبة 23%.

كما تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

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اذان الجمعة

صلاة الجمعة

صيغة اذان الجمعة

وزارة الاوقاف

اخبار مصر

كورونا فيروس

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