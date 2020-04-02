اليوم السابع
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أزمة بين صحيفة بولندية والسفير الإيطالى.. والسبب: كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 11:52 ص
أزمة بين صحيفة بولندية والسفير الإيطالى.. والسبب: كورونا فيروس كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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اعتذرت صحيفة " Gazeta Wyborcza "البولندية عن الاساءة التى صدرت منها بحق الشعب الايطالى ، ضمن تقرير نشرته وحثت من  خلاله مواطنيها علي الالتزام باجراءات الاغلاق لمكافحة انتشار الفيروس.

وقالت الصحيفة في تقريرها المسيئ "الإيطاليون أمة حمير.. يجب ألا نفعل مثلهم" ، فى إشارة منها إلى تعامل الإيطاليين مع أزمة "كورونا"، وعدم اتباعهم الإجراءات المفروضة للتغلب على الأزمة مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات.

ورد السفير الايطالي فى وارسو ألدو أماتي علي تلك التجاوزات مطالبا الصحيفة بالاعتذار ،وقال على صفحته فى وسائل التواصل الإجتماعي، الفيس بوك "يا له من عار، بينما يموت الآلاف من الإيطاليين ويجابه أطبائنا المخاطرة بأرواحهم ويخاطرون بحياتهم لم يخجلوا من هذه الإهانة للشعب الإيطالي"، حسبما نقلت وكالة "نوفا" الإيطالية.

وبالفعل اعتذرت الصحيفة البولندية عن الرسالة ومنعت نشر النسخة الورقية التى استخدمت فيها تلك العبارة.

و قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، قد تجاوز الـ13 ألفاً، وأضاف رئيس هيئة الدفاع المدني انجيلو بوريللي، في الندوة الصحفية اليومية للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه "في الساعات الـ24 الماضية فقد 727 شخصا حياتهم، بما مجموعه 13155 حالة وفاة منذ بداية الطوارئ، الناجمة عن تفشي كوفيد 19.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الحماية المدنية  فقد تم في المجموع، شفاء 16847 شخصاً، أي بزيادة بمقدار 1118، وأنه توجد حاليًا 80572 حالة إيجابية (+2937). منهم 48134 شخصًا في الحجر المنزلي”، بينما تم نقل 28403 إلى المستشفى لظهور أعراض (كوفيد 19) عليهم

وخلص المفوض الحكومي لطوارئ فيروس كورونا، الى القول إن 4035 من المصابين يخضعون للعناية المركزة، وبزيادة بحاصل 12 حالة مقارنة بأمس، في حين أن المجموع الإجمالي للحالات منذ بداية حالة الطوارئ في إيطاليا بلغ 110574.


ايطاليا

فيروس كورونا

كورونا

كوفيد 19

اوروبا

بولندا

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