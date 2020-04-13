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BBC: أوبك وحلفاؤها يخفضون إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:53 ص
BBC: أوبك وحلفاؤها يخفضون إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا اوبك
كتبت رباب فتحى

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قال موقع "بى بى سى عربى" إن أعضاء منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم توصلوا إلى اتفاق قياسي لخفض الإنتاج العالمي للنفط بنسبة 10 في المائة بعد انخفاض في الطلب تسبب فيه الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا.

والاتفاق، الذي تم التوصل إليه الأحد في اجتماع بالفيديو، هو أكبر انخفاض لإنتاج النفط يتم التوصل عليه على الإطلاق.

وأعلنت أوبك+، المكونة من مجموعة الدول المنتجة للنفط بالإضافة إلى روسيا، عن خطتها للاتفاق في التاسع من إبريل، ولكن المكسيك تبدي ترددا في خفض الإنتاج.

ولم تعلن أوبك عن الاتفاق حتى الآن، ولكن دولا من أعضاء المنظمة أكدته.

والتفصيل الوحيد الذي تم تأكيده حتى الآن هو أن أوبك وحلفاءها سيخفضون الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا.

ونشر كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير النفط الكويتي خالد الفاضل تغريدة عن الاتفاق، وأكدت وزارة الطاقة السعودية ووكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) الاتفاق الأحد.

وانخفض الطلب العالمي على النفط بنحو الثلث مع بقاء أكثر من ثلاثة ملايين شخص في منازلهم نظرا لتفشي وباء كورونا.

وسبق ذلك هبوط أسعار النفط في مارس إلى أقل معدلاتها منذ 18 عاما بعد أن أخفقت أوبك+ في التوصل إلى خفض الإنتاج.

شهدت المحادثات تعقيدات ناجمة عن الخلاف بين روسيا والسعودية، ولكن في الثاني من إبريل ارتفعت أسعار النفط بعد أن أشار ترامب إلى أنه يتوقع أن تسوي الدولتان خلافهما.

وتشير التفاصيل المبدئية للاتفاق إلى قيام الدول الأعضاء في أوبك وحلفائهم بخفض الإنتاج 10 مليون برميل في اليوم، أو 10 في المائة من الإنتاج العالمي، بدءا من الأول من مايو. ومن المتوقع أن تخفض خمسة دول غير أعضاء في أوبك، من بينها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج، الإنتاج بمقدار خمسة ملايين برميل.

وقال جواراف شارما، هو محلل مستقل لأسواق النفط، لبى بى سى إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد "أقل بصورة طفيفة، من العشرة ملايين برميل في اليوم التي تم الاتفاق عليها الخميس". وتراجعت المكسيك عن خفض الإنتاج، مما أرجأ توقيع الاتفاق.


اوبك

انتاج النفط

كورونا

اجتماع اوبك

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