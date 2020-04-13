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نقابة تطبيقيين القاهرة: بدء صرف المعاشات للأعضاء المستحقين 18 أبريل الجارى

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:52 م
نقابة تطبيقيين القاهرة: بدء صرف المعاشات للأعضاء المستحقين 18 أبريل الجارى نقابة التطبيقيين
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة التطبيقيين الفرعية بالقاهرة، بدء صرف المعاشات لأعضائها المستحقين، يوم السبت الموافق 18 إبريل 2020، من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة 3 عصرا يوميا، من السبت حتى يوم الخميس، مشيرة إلى أنه طبقا لتعليمات البنك المركزى بالنسبة للصرف بكروت الـATM  سيبدأ من يوم 26 أبريل الجارى وحتى 30 أبريل 2020، لمنع التكدس أمام الماكينات.
 
كان المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين ببورسعيد، أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إن النقابة قررت البدء فى صرف معاشات الأعضاء والورثة المستحقين، على مستوى الجمهورية يوم الأثنين 20 إبريل 2020، مشيرا إلى أن النقابة ستعلن عن جداول تنظيمية بمواعيد وفترات صرف المعاش، لمنع التكدس والازدحام حرصا على صحة وحياة الأعضاء، وفق الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الحكومة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
 
وأوضح هلال، أن النقابة بدأت فى استئناف عملها، بداية الأسبوع الجارى، وتم تحديد مواعيد استقبال الأعضاء، على أن تكون طوال أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا، خلال الفترة الحالية وحتى إشعار آخر بالنسبة لمواعيد حظر التجول، التى حددتها الحكومة.
 
وأشار أمين صندوق نقابة التطبيقيين، إلى أنه وجه بتعقيم مبنى النقابة العامة للتطبيقيين، والفحص والكشف على جميع العاملين بالنقابة، فور عودتهم للعمل، والتوجيه بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد.
 
كان الدكتور زكريا حشاد، نقيب عام التطبيقيين، قد قال إنه تمشيا مع سياسات الدولة فى زيادة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، وحرصا على أرواح المواطنين وأعضاء نقابة التطبيقيين، فقد تقرر تعطيل العمل بالنقابة العامة للتطبيقيين، وكذلك فروع النقابة بالمحافظات، ابتداء من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وحتى يوم السبت الموافق 4 إبريل الجارى، على أن يتم استئناف العمل ابتداء من يوم الأحد الموافق 5 إبريل 2020، مشيرا إلى أن توقف جميع الأنشطة لا يشمل النشاط الصحى، والمستشفى التابعة للنقابة.

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