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نادى المنيا الرياضى يستقبل حلقة ملاكمة جديدة .. صور

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:52 م
نادى المنيا الرياضى يستقبل حلقة ملاكمة جديدة .. صور حلبة الملاكمة
المنيا- حسن عبد الغفار

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أعلن نادى المنيا الرياضى في بيان له عن استقبال حلقة ملاكمة جديدة، وتم وضعها بصالة الألعاب الرياضية بفرع النادى بالمنيا الجديدة.

وأوضح المحاسب عاطف عبد الجابر، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الحلقة الجديدة جاءت استجابة من وزارة الشباب والرياضة والمديرية، للطلب الذى تم التقدم به لتوفير حلقة أخرى جديدة، بدلاً من القديمة، خاصة أن نادى المنيا يمتلك لاعبين ولاعبات مميزين بتلك اللعبة ويحققون مراكز متقدمة فى بطولة الجمهورية كل عام.

وقد تم تركيب الحلقة بحضور المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس النادي، والدكتور على مجدى مشرف اللعبة، والدكتور عبد الحميد محمد المدير الفني، وأحمد ضاحى إدارى الفريق.

وكان نادى المنيا قد شارك بالتعاون مع جهاز مدينة المنيا الجديدة ومديرية الشباب والرياضة، ومجلس الأمناء ومنطقة بريد المنيا، فى صرف المعاشات بفرع المنيا الجديدة .

وتم ذلك بالتنسيق بين كلا من رئيس مجلس إدارة النادى، و المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز المنيا الجديدة ومندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة ، وياسر عبد المنعم مدير منطقة بريد المنيا، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من ضيق مكتب بريد الحى الرابع ، ومنعا للتكدس فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

كما واصل نادى المنيا الرياضى مبادر ته بفرع المنيا الجديدة لتعقيم ماكينات الصرف الآلى  حتى يتمكن المواطنون من صرف رواتبهم بشكل امن وجاء ذلك بالتزامن مع مبادرة تعقيم وسائل النقل العام .

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