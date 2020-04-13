اليوم السابع
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نائب رئيس اتحاد عمال مصر يدعو العمال لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:32 م
نائب رئيس اتحاد عمال مصر يدعو العمال لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد مجدى البدوى نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتب محمود راغب

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دعا مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، العمال إلى ضرورة زيادة الإنتاج واتقانه خلال المرحلة الحالية، وعدم اعتبار دعوة الحكومة للشعب بالجلوس فى البيت الهدف منها غلق المصانع وتوقف دوران عجلة الإنتاج.

وأكد البدوى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الدعوات بالجلوس فى المنزل موجهة فقط للذين حددهم قرار رئيس الوزراء من السيدات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عاما، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة وذوى الهمم، أما الفئات الأخرى فلقد صنفهم قرار رئيس الوزراء إلى نصفين الأول منهم يستطيع أن يعمل من منزله، والجزء المنتج يتم تقسيمهم بنظام "الورادى"، حتى يقل التزاحم ولا ينتقل الفيروس بين الناس.

وقال البدوى إنه يجب هنا على الفئات التى تعمل من خلال منازلهم أن تمنح عملها ساعات إضافية توازى الوقت الذى تستهلكه فى المواصلات، أما الفئات التي تعمل من مواقع العمل فيجب عليها تطبيق الاجراءات الاحترازية  التى تحميهم من انتقال الفيروس وفى المقابل بذل مجهود مضاعف لسببين:الأول انه يؤدى دوره ودور الزميل الموجود فى الراحة..والسبب الثانى انه يساعد الدولة فى تحمل زميل آخر تضررت مهنته من الأزمة الحالة التى يمر بها العالم.

وأضاف البدوي بأن زيادة الانتاج وجودته هو السبيل الوحيد لبناء اقتصاد قوى للدولة المصرية نتستطيع من خلال مواجهة كل الازمات والكوارث التى تحيط بالبلاد خلال المرحلة الحالية، مضيفا إذا كنا نريد كسب تلك المعركة، فعلينا بالانتاج.


عمال مصر اتحاد عمال مصر

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصرية

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