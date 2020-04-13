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ملك الاردن يأمر بتحسين محتوى التعليم عن بعد لطلاب الجامعات

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:20 م
ملك الاردن يأمر بتحسين محتوى التعليم عن بعد لطلاب الجامعات اجتماع ملك الأردن مع الحكومة
كتب محمد عبد المجيد

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تابع الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطنى، الإجراءات المتعلقة بعملية التعلم عن بُعد فى الجامعات، وركز الاجتماع، الذى عقد بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، على أهمية أن تقوم الحكومة والمعنيون بتحسين البنية التحتية بهدف تعزيز المحتوى التعليمى عن بُعد لطلبة الجامعات، وضمان جودة تغطية شبكات الاتصالات.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد الملك عبدالله الثانى ، خلال الاجتماع بحضور الأمير فيصل بن الحسين مستشار الملك و رئيس مجلس السياسات الوطنى، ضرورة وجود فريق يتابع عملية التعلم عن بُعد بشكل مستمر لتطويرها، مع الأخذ بملاحظات الطلبة وأساتذة الجامعات.  
 
وعلى صعيد آخر، أكد الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، ضرورة أن تعمل الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية لعمال اليومية و العمالة غير المنتظمة خلال هذه الأزمة.
 
كما دعا الملك عبدالله الثانى الحكومة، إلى مساعدة المصدرين على الإيفاء بالتزاماتهم الخارجية دون أن يؤثر ذلك سلبا على حاجات السوق المحلى.
 
واستعرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، الخطة التى تعمل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على إعدادها بشأن استمرارية التعليم فى الجامعات الحكومية والخاصة .
 
 وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة ومنذ بدايات أزمة كورونا، عملت على تشكيل عدة فرق لإعادة تنظيم القطاعات الضرورية وتهيئتها للعمل.
 
وأشار الدكتور عمر الرزاز، إلى أن الحكومة شكلت اليوم 3 فرق رئيسة لحماية الاقتصاد الوطني، وللخدمات الأساسية من تعليم وتعليم عال وصحة ومياه وكهرباء، وللجانب القانونى والإدارى والميدانى والإعلامي، الذى يوفر الدعم لجميع القطاعات والفرق العاملة .
 

الاردن

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فيروس كورونا

التعليم عن بعد

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