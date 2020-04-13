اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول: عدد من يعبرون حدود الصين انخفض بنسبة 90% فى إطار جهود مكافحة كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:37 ص
مسئول: عدد من يعبرون حدود الصين انخفض بنسبة 90% فى إطار جهود مكافحة كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول في إدارة الهجرة الصينية اليوم الاثنين، إن بلاده خفضت عدد من يعبرون حدودها بنسبة 90 بالمئة في إطار جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ليو هايتاو المسؤول في إدارة الهجرة الوطنية في إفادة صحفية أن عدد حالات الإصابة بالمرض لا يزال في ارتفاع في الدول التي تقع على الحدود مع بلاده.

وأشار إلى أن الصين تعمل على الحد من كل عمليات عبور الحدود غير الضرورية لكن الأمر يظل يشكل تحديا ضخما بسبب العدد الكبير من الممرات الجبلية والعبّارات والطرق على طول حدود البلاد.

وكانت قد قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية فى بيان، إن الصين أكدت وجود حالتى إصابة بحمى الخنازير الأفريقية فى إقليمى قانسو وشنشي.

وتم اكتشاف حالة قانسو فى شاحنتين كانتا تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منقين مع نفوق ثلاثة خنازير، وحدث تفشى شنشى فى مزرعة صغيرة اشترت خنازير من إقليم آخر. ونفق 39 خنزيرا فى هذا التفشي.


الصين

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العاصمة اليابانية طوكيو تعلن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العاصمة اليابانية طوكيو تعلن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القوى العاملة تطلق غرفة عمليات لمتابعة صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

القوى العاملة تطلق غرفة عمليات لمتابعة صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

ممنوع الدخول بدون الكمامة.. توزيع الكمامات مجانا على جميع رواد البرلمان

ممنوع الدخول بدون الكمامة.. توزيع الكمامات مجانا على جميع رواد البرلمان

أبو سنة على مشارف نادي المئة.. تزوج 29 مرة ولديه 33 ابنا و42 حفيدا.. صور

أبو سنة على مشارف نادي المئة.. تزوج 29 مرة ولديه 33 ابنا و42 حفيدا.. صور

طقس لطيف بكافة الأنحاء اليوم وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 25 درجة

طقس لطيف بكافة الأنحاء اليوم وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 25 درجة

المهاجرون يدفعون الثمن.. كورونا يكشف الوجه القبيح للعالم "فيديو"

المهاجرون يدفعون الثمن.. كورونا يكشف الوجه القبيح للعالم "فيديو"

فيديو.. الحكومة تعلن بدء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة

فيديو.. الحكومة تعلن بدء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة

مستندات مهمة لاستخراج كعب العمل.. تعرف عليها

مستندات مهمة لاستخراج كعب العمل.. تعرف عليها

إنفوجراف.. رسائل البابا فرانسيس للعالم منذ اجتياح فيروس كورونا

إنفوجراف.. رسائل البابا فرانسيس للعالم منذ اجتياح فيروس كورونا

ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 106 حالات

ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 106 حالات

المترو يدرس رفع غرامة التدخين لـ70 جنيها بدلا من 50 وتحصيلها فوريا

المترو يدرس رفع غرامة التدخين لـ70 جنيها بدلا من 50 وتحصيلها فوريا

طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت

طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة