مسئول: عدد من يعبرون حدود الصين انخفض بنسبة 90% فى إطار جهود مكافحة كورونا

رويترز

قال مسؤول في إدارة الهجرة الصينية اليوم الاثنين، إن بلاده خفضت عدد من يعبرون حدودها بنسبة 90 بالمئة في إطار جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ليو هايتاو المسؤول في إدارة الهجرة الوطنية في إفادة صحفية أن عدد حالات الإصابة بالمرض لا يزال في ارتفاع في الدول التي تقع على الحدود مع بلاده. وأشار إلى أن الصين تعمل على الحد من كل عمليات عبور الحدود غير الضرورية لكن الأمر يظل يشكل تحديا ضخما بسبب العدد الكبير من الممرات الجبلية والعبّارات والطرق على طول حدود البلاد.

وكانت قد قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية فى بيان، إن الصين أكدت وجود حالتى إصابة بحمى الخنازير الأفريقية فى إقليمى قانسو وشنشي.

وتم اكتشاف حالة قانسو فى شاحنتين كانتا تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منقين مع نفوق ثلاثة خنازير، وحدث تفشى شنشى فى مزرعة صغيرة اشترت خنازير من إقليم آخر. ونفق 39 خنزيرا فى هذا التفشي.