اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: إزالة الإشغالات والتعديات.. ويوجه بتكثيف حملات التطهير.. صور

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:33 ص
محافظ بورسعيد: إزالة الإشغالات والتعديات.. ويوجه بتكثيف حملات التطهير.. صور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعًا  لمتابعة آخر المستجدات القائمة حول إزالة الإشغالات والتعديات بمختلف الأحياء وحملات إزالة الأسواق العشوائية بنطاق المحافظ وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة  ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بمجهودات الأجهزة التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء فى مواجهة الإشغالات والتعديات والتصدى بكل حزم وقوة لأى مخالفات تقام على أراضى الدولة، مؤكدًا أهمية إزالة الأسواق العشوائية والتى تمثل بؤرة لانتقال الأمراض، بسبب تكدس المواطنين لاقتناء السلع مما يؤدى لزيادة الوضع الحالى خطورة، لذلك كان من الضرورى إزالة البؤر العشوائية للاسواق والالتزام بالمساحات المقررة لأصحاب المحال، والحفاظ على الصالح العام للمواطنين والوطن .

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة المعنية بتكثيف حملات التعقيم والتطهير والعمل بكل قوة فى هذا الملف للحد من انتشار الفيروي المستجد خلال هذه المرحلة الحرجة، ومواصلة العمل ليلًا ونهارًا لتحقيق أفضل معدلات من النظافة والتطهير فى شوارع المدينة ومؤسساتها العامة والخاصة، مشيدًا بدور كافة الجهات المختصة فى القيام بدورها على أكمل وجه منذ بداية ظهور المرض وحتى الآن .

وأكد محافظ بورسعيد أهمية وعى المواطن بجهود الدولة التى تهدف فى المقام الأول الصالح العام للجميع، والوعى بمتطلبات المرحلة الحالية حيث تتجه المحافظة للارتقاء بكافة القطاعات بما يتماشى مع المستوى الحضارى وخطة التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة المصرية واتخذت من بورسعيد نقطة الانطلاق للمشروعات العملاقة والتنمية ، مؤكدا أن إزالة الاسواق العشوائية يأتى فى إطار تطوير ورفع كفاءة شوارع المحافظة وكذلك إقامة أسواق حضارية على شاكلة سوق الأسماك وسوق الخضروات، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية فى تحقيق خطط التنمية والتطوير والتى تعود على الوطن والمواطنين بالخير.

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