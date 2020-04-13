محافظ المنيا: استمرار العمل فى 130 مشروعا بالقرى الأكثر احتياجا.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن كافة مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2019 – 2020 يجرى العمل فيها على قدم وساق، وذلك بالتوازى مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقا للخطة الزمنية المحددة منها.

وأوضح المحافظ، أن تلك المشروعات تصل إلى 130 مشروعا فى عدد من القطاعات، منها إحلال وتجديد مستشفى سمالوط – مستشفى ديرمواس، تطوير منطقة مدينة العمال ضمن مشروعات تطوير العشوائيات، المرحلة الأولى من محطة مياه أبوقرقاص، كما يجرى حاليا العمل فى تنفيذ محور سمالوط على النيل، والطريق الصحراوى الغربى، وكذلك إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمطاهرة.

وأضاف المحافظ، أن كافة مشروعات المبادرة الرئاسية القرى الأكثر احتياجا والتى يجرى تنفيذها فى 6 قرى مستهدفة، يتم العمل بها أيضا بالتوازى مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت نسبة تنفيذ اعمال الكهرباء والمياه حوالي 70% وأعمال الشباب والرياضة نسبة 30% بقرية الشيخ عبادة وكفر مغربي، وأعمال الطرق المحلية بنسبة 25%، وفيما يتعلق بالوحدات الصحية فى قريتى الشيخ عبادة وأولاد الشيخ فقد تم إسناد الأعمال للجهات المختصة.

وأكد المحافظ، أنه يتم مواصلة جهود المحافظة فى النهوض بالقرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية فى مختلف القطاعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع آليات محددة لتنفيذ الخطة الزمنية للانتهاء من المشروعات التنموية والتى يتم تنفيذها بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، مشددا على تذليل كافة العقبات أمام التنفيذ، وتوحيد الجهود لتقديم مجموعة من الخدمات والمشروعات المتكاملة لهذه القري.

ووجه المحافظ، تيسير عمل كافة المصانع العاملة بالمحافظة لتعمل بكامل طاقتها حفاظا على معدلات الإنتاج، وذلك وفق ضوابط تحقق معايير السلامة والصحة العامة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال هذه المرحلة التى تشهد جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومى لكافة الميادين، والأماكن العامة، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتنفيذ حملات مكبرة للنظافة بالتزامن مع فترة حظر التنقل لرفع القمامة وإزالة التراكمات بكافة مدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف تلك الحملات لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.



