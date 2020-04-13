محافظ المنوفية :294 مكتب بريد وبنك ومدرسة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مكتب بريد شبين الكوم الجديد لمتابعة آليات صرف المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد ، مؤكداً بأنه تم تخصيص 226 مكتب بريد و58 فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي و10 مدارس بنطاق المحافظة ومركزي شباب شبين الكوم وبركة السبع وذلك لصرف المنحة الرئاسية للمواطنين المستحقين ولتجنب أي تزاحم بين المواطنين وحرصاً علي سلامتهم.

وأشار محافظ المنوفية أن المنحة قدرها 500 جنيه للفرد الواحد بإجمالي 1500 جنيه تصرف علي مدار 3 أشهر، وتم تقسيم المستحقين علي شرائح وتم توزيعهم علي الأيام المخصصة للصرف تصرف تباعاً تبدأ من اليوم الاثنين ولمدة أربع أيام علي التوالي حتي يوم الخميس الموافق 16 إبريل الجاري، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل علي التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف، وسيكون الصرف ببطاقة الرقم القومي من أقرب مكتب بريد أو فرع لبنك التنمية والإئتمان الزراعي.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي ضرورة مراعاة آليات صرف المنحة وعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس بين المواطنين أمام منافذ الصرف المقررة حفاظاً علي سلامتهم وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار عدوي فيروس كورونا وبما يضمن حصول المستحقين علي المنحة بصورة كريمة ، مناشداً المستحقين للمنحة بعدم التوجه للصرف إلا بعد أن تصلهم الرسائل السالف ذكرها، علماً بأنه سيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن بدء صرف المنحة الأولى التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم ، اعتبارا من الأحد الماضى وحتي الخميس 16 أبريل الجارى، من مكاتب البريد التى سيتم تحديدها فى الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سوف يقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أية تكلفة مالية علي العامل(مجانا)، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالى المبلغ الذى سوف يحصل عليه فى نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هى إجمالى ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.

\