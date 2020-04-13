محافظ الدقهلية : صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر 263 مكتب بريد و104 فرع لبنك

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم سير صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بمكتب بريد المنصورة الرئيسي بشارع المدير يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة حريصة كل الحرص على أبناءها في كل القطاعات وتبذل كل الجهود لتوفير الدعم اللازم لهم ولكافة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في إطار من القانون.

وأوضح محافظ الدقهلية أن صرف الدفعة الأولى للمستفيدين من العمالة غير المنتظمة بدأ اليوم ويسير بانتظام من خلال 263 مكتب بريد بالمحافظة و104 فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي لاكثر من 118 ألف مستفيد تم تسجيلهم.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم بوضع علامات لكل مواطن تضمن بعد المسافات بين المواطنين خلال عمليات الصرف ،كما تم تقسيم المستفيدين حسب الفئات العمرية لمنع التكدس والزحام وتيسيرا على المواطنين في صرف المنحة. واطمئن على سير العمل بدون عائق.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين وفي اطار قرارات مجلس الوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة.