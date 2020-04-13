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محافظة الوادى الجديد : تعقيم 465 سيارة وفحص 2093 شخصا احترازيا ضد كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:04 م
محافظة الوادى الجديد : تعقيم 465 سيارة وفحص 2093 شخصا احترازيا ضد كورونا تعقيم السيارات بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط،  محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أن المحافظة بدأت منذ حوالي شهرخطة لتعقيم كافة مواقف سيارات الأجرة وإجراء تعقيم إجباري لسيارات النقل والركاب والسيارات الخاصة على منافذ المحافظة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وأضاف الزملوط، في بيان صحفي، عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، أن التعقيم والكشف الصحي الإجباري على المواطنين الوافدين للمحافظة يتم من خلال المتطوعين ومديرية الصحة والبيطري والزراعة، مضيفًا أن هذه الإجراءات ساهمت في عدم دخول فيروس كورونا إلى المحافظة.

ولفت الزملوط،  إلى أن الفرق المتواجدة على الأكمنة والمنافذ قامت حتى الآن بتعقيم 465 سيارة وفحص 2093 مواطنا مضيفا أن هذه الإجراءات إجبارية ووقائية وفى مصلحة المواطنين، مؤكدا على أن المحافظة لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا حتى الآن وجميع الحالات التي جرى الاشتباه بها أظهرت نتائج التحاليل التي أجريت لها سلبيتها وتم خروجها من المستشفيات.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة ، أعلنت عن وضع خطة عمل لتعقيم المصالح الحكومية بدءا من اليوم وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى و مديرية الشئون الصحية تم من خلالها تعقيم عدة منشآت تضمنت (المركز الطبى- مبنى محكمة الخارجة - مبنى مديرية الامن- مديرية الزراعة- مديرية الطب البيطرى- موقف الاقاليم بالسبط الشرقى- بنزينة وطنية- موقف المروة) و جارى العمل بتعقيم كافة المنشئات بمدينة الخارجة .

وكانت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحكومية والمجمعات والمساجد ، وذلك على مستوى المدن والقرى بالمحافظة بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية المختصة ، حيث جرى الانتهاء من تعقيم مقرات مستشفى ناصر الثورة والوحدة المحلية لقرية الثورة والوحدة الزراعية والجمعية التعاونية والوحدات الخدمية وشوارع قرية الثورة بالخارجة كما تم تطهير قرية المنيرة والمنشآت الخدمية والشوارع بها ومجزر قرية الجديدة ومبنى البريد والوحدة الصحية بقرية افطيمة بعزب القصر ومحكمة الداخلة وجمعية تنمية المجتمع بالقصر والوحدة المحلية ونقطة شرطة القصر والوحدة المحلية ومدرسة بقرية البشندى و4 مساجد فى قرية بغاد وقرية جورمشين بباريس والوحدات المحلية بقري الشيخ مفتاح وتنيدة والمعصرة وإدارة التموين بمركز باريس ومكتب بريد تنيدة وبلا والوحدة المحلية لقرى مرزوق ومحطة كهرباء الفرافرة ومكتب بريد الشيخ والى 

وكانت هيئة الخدمات البيطرية انتهت من تطهير حوالى 400 منشأة ومصلحة حكومية فى نهاية شهر مارس الماضى وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بتسخير إمكانيات الوزارة لمساعدة أجهزة الدولة في تطهير كافة المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والتربية والتعليم و الشباب والرياضة بالمواتير والعمالة والملابس الوقائية أثناء التطهير.

 

 

 


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