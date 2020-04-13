محافظة القاهرة تنتهى من تجهيز مجزر 15 مايو بتكلفة 400 مليون جنيه

انتهت محافظة القاهرة من إجراءات تشغيل المجزر الآلى بمدينة 15 مايو بمتابعة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتحت إشراف المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وجاء تشغيل المجزر ضمن خطط الدولة بتشغيل المشروعات المتعثرة بالمنطقة الجنوبية، حيث تعثر المشروع منذ عام 2003 وكان قد قدرت تكلفته أن ذلك بحوالى 120 مليون جنيه، فى حين أن إجمالى تكلفة المجزر فى الوقت الحالى تقدر بحوالى 400 مليون وكانت هناك بعض المعوقات التي قد تسببت في تعطيل وتعثر تشغيل المجزر.

ومن بين المعوقات التى عطلت مشروع مجزر 15 مايو بعض الملاحظات الفنية التى أقرتها لجنة الهيئة العامة لخدمات الطب البيطرى بوزارة الزراعة وبعض المعوقات الأخرى لجهات مختلفة ولكن بمضاعفة الجهود، لإدارة التفتيش الفنى والإدارات المعنية بالمتابعة الخارجية مع الجهات الأخرى لمعرفة كل ما يعرقل تشغيل المشروع والسعى بكل جد واهتمام لحله وتذليل كل العقبات.

وأوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أن المجزر نصف آلي مقام على 7 أفدنة، ومساحة المبنى الاداري 400 م2، ومساحة عنبر العجول وعنبر الضأنى بالإضافة إلى مظلة انتظار الضانى للذبح و مظلة انتظار العجول للذبح يعادل 5 آلاف م2

وأضافت نائب المحافظ أنه تم بالفعل استكمال الأعمال وتلافي جميع ملاحظات الفنية لجنة الطب البيطرى والانتهاء من جميع المراحل الاخري للتشغيل وتسليم الموضوع للجنة الهيئة العامة لخدمات الطب البيطرى بوزارة الزراعة لاستصدار قرار التشغيل من وزير الزراعة ويتم بعدها التشغيل فورا.

يذكر أن المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بها مجزر البساتين بحي البساتين وهو من أكبر المجازر الموجودة بمصر وبه كافة الخدمات، وبتشغيل مجزر 15 مايو، تزداد الخدمات البيطرية لذبح الماشية وتخفيف الضغط على مجزر البساتين.