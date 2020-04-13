اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 02:46 م
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ومستلزمات بقيمة 500 ألف جنيه..

محافظة الدقهلية يستلم 3 أجهزة تنفس صناعي لصالح صدر المنصورة ودكرنس

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:36 م
محافظة الدقهلية يستلم 3 أجهزة تنفس صناعي لصالح صدر المنصورة ودكرنس محافظة الدقهلية يستلم 3 أجهزة تنفس صناعي
الدقهلية شريف الديب

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استلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية المقدمة ضمن حملة "نحمي_اللى_بيحمينا" التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير، برئاسة فضيلة الدكتور علي جمعه، بالتعاون مع شركة ماونتين فيو والتي تهدف الى حماية جيش مصر الأبيض.

ووجه محافظ الدقهلية التحية والتقدير لمؤسسة مصر الخير وكافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والخير في الدقهلية، الذين يضربون أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية.

وأكد محافظ الدقهلية على توزيع أجهزة التنفس والمستلزمات على مستشفيات الصدر بالمنصورة ودكرنس، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بحملات التطهير يوميا بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة ونتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مختار أنه وجه بتوزيع ثلاثة أجهزة تنفس صناعي اليوم بقيمة 2 مليون جنيه، ومستلزمات طبية بقيمة 500 ألف جنيه تشمل جوانتي وكمامات ومواد تطهير وتعقيم لمستشفى صدر المنصورة وصدر دكرنس .

ومن جانبه قال محسن المقاول مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير إنه بالتعاون مع التضامن الاجتماعي تم توزيع 1500 كرتونة ،1500 شنطة مواد وقاية، 1000 جوال بطاطس.

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صحة الدقهلية

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