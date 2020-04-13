مؤسسة شباب بتحب مصر تعلن الحصاد السنوى الأول لحملة نظافة الشواطئ "كلين شورز"

كتبت أسماء نصار

تحتفل مؤسسة شباب بتحب مصر، اليوم الإثنين، بمرور عام على انطلاق حملة نظافة الشؤاطى "كلين شورز"، وكان من المقرر استكمال النشاطات التى بدأتها المؤسسة، من حملات نظافة وحملات توعية، ولكن نظرا للظروف التى نمر بها بسبب "كوفيد-19"، علقت المؤسسة جميع نشاطتها ومن ضمنهم فاعلية الأحتفال بمرور عام على انطلاق كلين شورز.



وأوضح أحمد فتحى، مؤسس شباب بتحب مصر أن كلين شورز، مبادرة تم إطلاقها لتكون المرحلة الثانية من مشروع الحد من استخدام البلاستيك، في فبراير 2019، جاء ذلك من خلال الشراكة مع المركز الإعلامى للأمم المتحدة، وأيضا هيئة حماية نهر النيل، ووزارة الموارد المائية والرى، بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة، وتم توقيع بروتوكول مع محافظة القليوبية، وتمتد فاعليات الحملة لعامين وهى حملة للحد من استخدام البلاستيك فى شمال إفريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأضف أن الحملة تهدف إلى التوعية بأضرار البلاستيك والحد من استخدامه فى شمال إفريقيا، بمشاركة مؤسسات وجمعيات من مختلف الدول، ففي تونس تتعاون مع جمعيتن و المغرب مع 8 مؤسسات وجمعيات أهلية، والجزائر مع 6 مؤسسات وجمعيات، وأيضا انضمت كل من نيجيريا، من خلال مؤسسة أهلية، وأوكرانيا من خلال مؤسسة أهلية، وفي لبنان.



وفي مصر تقدم نحو 4000 متطوع لملئ الاستمارة الإلكترونية للتطوع لدى حملة كلين شورز، وتم العمل على نظافة وتوعية 12من المحافظات، ففي القاهرة والجيزة والقليوبية أنطلقت نحو11 حملة نظافة، و4 حملات نظافة وتوعية فى محافظة كفر الشيخ، و9حملات نظافة لنهر النيل والحديقة النباتية فى محافظتى أسوان والأقصر، وفى أسيوط انطلقت حملتين نظافة وتوعية، وكذلك عدد الحملات فى كل من بورسعيد، دمياط، البحر الأحمر، وجنوب سيناء، بمشاركة حوالى 2250 متطوع على مدار الحملات



وشارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، و الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء عبد المنعم محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، و إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، وهند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور عمرو محمود، مدير الحديقة النباتية في أسوان، في حملات وفاعليات كلين شورز منذ بدايتها.



وتؤكد المؤسسة على الدور البارز في إتمام نجاحاتها من خلال الكشافة البحرية والتي كانت شريك رئيسي في التنفيذ، من خلال نادي الكشافة البحرية بالجيزة، بقيادة القائدين أحمد زكريا وأحمد عثمان، الكشافة البحرية بالإسماعيلية، بقيادة القائد علي عبد الرحمن، والكشافة البحرية بالقاهرة بقيادة القائد محمد قطب.



وتشير إلى بعض الندوات التوعوية التي أقامتها المؤسسة للتوعية ضد خطر استخدام البلاستيك، في جامعة القاهرة، الأزهر، السادات، وحلوان، وأيضا إقامة عدة فاعليات للاحتفالات الهامة، كالاحتفال باليوم العالمي للبيئة، واليوم العالمي للمحيطات، بمشاركة مديرة المركز الإعلامي للأمم المتحدة، المحلق العلمي لسفارة فرنسا لدى المركز الثقافي الفرنسي، والملحق العلمي لسفارة ألمانيا لدى برنامج cairo climate talk بالقاهرة، بالإضافة إلى المشاركة في منتدى شباب العالم.



شاركت المؤسسة باسم "كلين شورز"؛ في العديد من الأحداث الدولية الهامة، كحضور الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في نيروبي، من 4 مارس إلى 8 مارس 2019، وفاعليات المؤتمر التابع لمجلس الحكم القاري (CGC) لتحالف المناخ والعدالة البيئية لعموم أفريقيا (PACJA)، في 26 أغسطس 2019، بأديس أبابا، إثيوبيا.



ومن ثم حضور الاجتماع التشاوري الإقليمي لأصحاب المصلحة، وذلك للمساهمة في إعداد الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الأطراف في دورته ال21، والمقام بأثينا، في أكتوبر المنصرم 2019، وفي الفترة ما بين 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019، شاركت المؤسسة، في ورشة عمل مرفق البيئة العالمية الموسعة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في شرم الشيخ، مصر.



ومن 11 إلى 15 نوفمبر 2019، شاركت المؤسسة في فاعليات، الدورة العادية السابعة عشرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، المقام بمركز مؤتمرات الزيتون في ديربان، جنوب أفريقيا.



وفي اليونان، لبت المؤسسة دعوة حضور الاجتماع الإقليمي، القائم حول المشروعات الرائدة وأدوات تقييم النفايات البحرية، من 19 وحتى 20نوفمبر 2019، في أثينا، وأخيرا حضور الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكوليها (COP 21)، بنابولي، الإيطالية، في الفترة ما بين 2 إلى 5 ديسمبر لعام 2019، وأخيرا حضور مؤسس "شباب بتحب مصر"، أحمد فتحي، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP25) في مدريد، إسبانيا في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2019.



جاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته حملة كلين شورز، فقد تمت دعوة المؤسسة من خلال إدارة منتدى شباب العالم، للحضور وعرض تجربة الحملة في إحدى جلسات المنتدى، بمدينة شرم الشيخ، وبتشريف رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال مشاركة أحمد فتحي، مؤسس شباب بتحب مصر، كمتحدث في جلسة بعنوان"التغيرات المناخية"، لاستكمال مسيرة المؤسسة في الدفاع عن البيئة، وتناول مبادرة "كلين شورز"، واستعراض أنشطة المؤسسة وفاعلياتها المستمرة والمثمرة من أجل الحفاظ على البيئة.



وتتوجه المؤسسة بالشكر لشركائها من الشركات الداعمة، من خلال أكثر من 400 موظف، لحرصهم على المشاركة في حملات النظافة والتوعية.

